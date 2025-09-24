От распродажи книг до лекций по литературе и психологии. В Краснодаре пройдет ярмарка издательства МИФ
В краснодарском театре состоится распродажа книг издательства МИФ. Представят издания по психологии, культуре и другие (0+)
Краснодарский «Один театр» анонсировал на 26-28 сентября ярмарку издательства МИФ («Манн, Иванов и Фербер»). На мероприятии можно будет купить сотни книг — издания по психологии, бизнесу, культуре и другие.
Помимо этого представят новинки в серии «Мифы от и до» и классику в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» в оформлении российских иллюстраторов.
«Можно будет с головой окунуться в книжное море и унести с собой столько книг, сколько выдержат руки», — отметили организаторы.
Также в программе лекции:
26 сентября в 18:00 — «Как рассказывать тьму: поэтика неопределенности и delayed decoding в прозе Джозефа Конрада». Встречу проведет филолог и соосновательница проекта Vita Nuova Елена Хомухина;
26 сентября в 19:00 — «Инквизиция великая и ужасная. Как это все работало на самом деле?». Лектором выступит филолог Олег Бокоев;
27 сентября в 17:00 — «Стрессоустойчивость: как оставаться спокойным, когда всё идет не по плану». Мероприятие проведет психотерапевт Лариса Бурлаченко.
Ярмарка состоится с 26 по 28 сентября с 11:00 до 20:00 по улице Коммунаров, 268В. Вход свободный.
