От распродажи книг до лекций по литературе и психологии. В Краснодаре пройдет ярмарка издательства МИФ

В краснодарском театре состоится распродажа книг издательства МИФ. Представят издания по психологии, культуре и другие (0+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 26-28 сентября ярмарку издательства МИФ («Манн, Иванов и Фербер»). На мероприятии можно будет купить сотни книг — издания по психологии, бизнесу, культуре и другие.

Помимо этого представят новинки в серии «Мифы от и до» и классику в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» в оформлении российских иллюстраторов.

«Можно будет с головой окунуться в книжное море и унести с собой столько книг, сколько выдержат руки», — отметили организаторы.