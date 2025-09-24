На маршруте «Сочи – Имеретинский курорт» будут ежедневно ходить дополнительные 26 рейсов «Ласточки»
24 сентября департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил, что с 1 октября на маршруте «Сочи — Имеретинский курорт» ежедневно будут курсировать дополнительные 26 рейсов пригородных «Ласточек».
Первый рейс из Сочи будет стартовать в 05:25, последний — в 00:15. По маршруту предусмотрены остановки на станциях Сочи, Мацеста, Хоста, Известия, Адлер, Олимпийская деревня.
Из Имеретинского курорта первый рейс будет отправляться в 03:51 утра и последний в 23:15.
Новое расписание можно смотреть на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».
