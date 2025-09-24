Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
Теперь агент сможет получить вознаграждение до 13 тыс. 500 рублей уже в месяц привлечения и активации
Банк Уралсиб улучшил систему вознаграждения для агентов (ИП, физ- и юрлиц) за привлечение на обслуживание в банк зрелых бизнес-клиентов — компаний и индивидуальных предпринимателей «возрастом» три месяца и выше с момента регистрации. За результативную рекомендацию — открытие каждого активного* счета — агент получит вознаграждение до 13 тыс. 500 рублей уже в месяц привлечения и активации.
Основные изменения:
- разделили мотивацию за активацию клиента ИП — 4 тыс. рублей и ООО — 6 тыс. рублей;
- повысили вознаграждение за клиентов «возрастом» три месяца и выше — до 5 тыс. рублей;
- снизили сумму оборота для активации клиентов «возрастом» до одного года — до 15 тыс.рублей, клиенты возрастом один год и выше — любая сумма больше одного рубля;
- установили единый размер вознаграждения ретро-бонуса.
Как присоединиться к программе:
- зарегистрироваться в личном кабинете агента;
- оформлять заявки и за каждый активный счет получать вознаграждение до 15 тыс. 500 рублей**.
Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам и другим), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.
Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Подробные условия — в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлиц, для физлиц и ИП.
** При выполнении условий пользовательского соглашения.