Новым управляющим директором Авито по работе с людьми стала Екатерина Немченко

С 1 октября 2025 года Екатерина Немченко займет должность управляющего директора Авито по работе с людьми и войдет в состав правления компании

В новой роли она возглавит реализацию HR-стратегии, которая направлена на дальнейшую автоматизацию HR-процессов, масштабирование программ по развитию талантов, а также на поддержку и развитие корпоративной культуры.

Екатерина работает в Авито с 2023 года и за это время создала с нуля функцию финансового планирования и анализа. Помимо работы в компании, она преподает авторский курс «Финансы для FoodTech» в ИТМО, а также обучает студентов в продуктовой магистратуре Авито и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Екатерина — сертифицированный коуч по стандартам ICF, более 10 лет работает внутренним тренером и фасилитатором. Она выросла в Североморске в семье врачей, окончила школу с медалью, а затем — Российский торгово-экономический университет с красным дипломом.

«За годы работы я поняла простую вещь: все результаты — это следствие решений и действий людей. Самые успешные бизнес-модели и самые амбициозные идеи не имеют ни единого шанса на долгосрочный успех без сильной команды. Я глубоко убеждена в том, что таланты — это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания. Надеюсь, что моя квалификация позволит сильной команде HR-бренда достичь амбициозных результатов», — поделилась Екатерина Немченко.

Сегодня в Авито работает больше 12 тысяч человек. Управляющий партнер Авито Сергей Пивень назвал назначение Екатерины на должность знаковым для Авито, подтверждающим, что лучшие лидеры растут внутри компании: «Екатерина за 20 лет в крупном бизнесе работала в таких компаниях как Coca-Cola HBC, Danone, занимала свыше 10 разных функциональных ролей, в том числе имеет собственный предпринимательский опыт. Екатерина — про человечный подход к процессам, и на масштабах Авито такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами».