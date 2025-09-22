Женского финансового коуча из Сочи обвинили в обмане на 20 млн рублей

Мария Стекольщикова собрала с учениц порядка 20 млн рублей и пропала

21 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что десятки россиянок обвинили финансового коуча из Сочи в многомиллионном обмане. Мария Стекольщикова обещала ученицам высокий доход, если вложить деньги в предложенные ею инвестиции.

Больше 20 пострадавших передали ей от 500 тыс. до 7 млн рублей. Общая сумма ущерба достигла 20 млн рублей.