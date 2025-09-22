Женского финансового коуча из Сочи обвинили в обмане на 20 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мария Стекольщикова собрала с учениц порядка 20 млн рублей и пропала

21 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что десятки россиянок обвинили финансового коуча из Сочи в многомиллионном обмане. Мария Стекольщикова обещала ученицам высокий доход, если вложить деньги в предложенные ею инвестиции.

Больше 20 пострадавших передали ей от 500 тыс. до 7 млн рублей. Общая сумма ущерба достигла 20 млн рублей.

Читайте также:

По данным телеграм-канала, девушки обращались в полицию, но уголовные дела не возбудили. Пострадавшим рекомендовали обратиться в суд. Нескольким женщинам удалось выиграть иски, однако Мария Стекольщикова игнорирует решения суда.

Кроме того, обвиняемая продолжает заниматься финансовой деятельностью и привлекать новый учеников.

Как писали Юга.ру, мошенники пытаются обманывать жителей Краснодарского края заменой домофонов.

Деньги Мошенничество Полиция Сочи Финансы

Новости

В Краснодаре пройдет фотовыставка «Неовидение»
В Краснодаре состоится ярмарка в поддержку людей с аутизмом
В Краснодарском крае загорелась электричка. Людей эвакуировали
Минералы, кости и нефть на Кубани. В Краснодаре пройдет фестиваль геологии и палеонтологии
Женского финансового коуча из Сочи обвинили в обмане на 20 млн рублей
На берегу озера в Ейском районе заметили 30 видов краснокнижных птиц

Лента новостей

Реклама на сайте