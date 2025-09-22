Женского финансового коуча из Сочи обвинили в обмане на 20 млн рублей
21 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что десятки россиянок обвинили финансового коуча из Сочи в многомиллионном обмане. Мария Стекольщикова обещала ученицам высокий доход, если вложить деньги в предложенные ею инвестиции.
Больше 20 пострадавших передали ей от 500 тыс. до 7 млн рублей. Общая сумма ущерба достигла 20 млн рублей.
По данным телеграм-канала, девушки обращались в полицию, но уголовные дела не возбудили. Пострадавшим рекомендовали обратиться в суд. Нескольким женщинам удалось выиграть иски, однако Мария Стекольщикова игнорирует решения суда.
Кроме того, обвиняемая продолжает заниматься финансовой деятельностью и привлекать новый учеников.
