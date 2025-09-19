Над Россией будет видно пролет МКС, а в Краснодаре зовут бесплатно посмотреть станцию через телескоп

До 28 сентября при ясной погоде в небе россияне смогут увидеть пролет МКС — она будет отражать солнечный свет как Луна. В Краснодаре посмотреть на станцию можно будет через телескоп

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что до 28 сентября над большей частью России, в том числе и над южными регионами страны, при ясной погоде можно будет увидеть пролет МКС.

Увидеть МКС с Земли стало возможно благодаря тому, что станция освещается Солнцем и на определенном отрезке пути отражает свет так же, как Луна.

По сообщению Московского планетария, космическая станция всегда движется с запада на восток на высоте 400 км со скоростью 7 км/сек. Она совершает один виток за полтора часа.

МКС будет видна несколько минут после 20:00. При ясной погоде ее можно разглядеть невооруженным глазом в виде яркой точки. Точное время видимых пролетов можно узнать на сайте MKS online.