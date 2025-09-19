Над Россией будет видно пролет МКС, а в Краснодаре зовут бесплатно посмотреть станцию через телескоп

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото tawatchai07, сайт freepik.com
    © Фото tawatchai07, сайт freepik.com

До 28 сентября при ясной погоде в небе россияне смогут увидеть пролет МКС — она будет отражать солнечный свет как Луна. В Краснодаре посмотреть на станцию можно будет через телескоп

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что до 28 сентября над большей частью России, в том числе и над южными регионами страны, при ясной погоде можно будет увидеть пролет МКС. 

Увидеть МКС с Земли стало возможно благодаря тому, что станция освещается Солнцем и на определенном отрезке пути отражает свет так же, как Луна. 

По сообщению Московского планетария, космическая станция всегда движется с запада на восток на высоте 400 км со скоростью 7 км/сек. Она совершает один виток за полтора часа. 

МКС будет видна несколько минут после 20:00. При ясной погоде ее можно разглядеть невооруженным глазом в виде яркой точки. Точное время видимых пролетов можно узнать на сайте MKS online

Читайте также:

В Краснодаре можно будет посмотреть на полет станции через телескоп. Клуб астрономии «Вега» анонсировал на 21 сентября наблюдение Сатурна в момент его противостояния и пролета МКС. 

При условии хорошей погоды мероприятие состоится в микрорайоне Гидростроителей в сквере Пограничников с 20:00 до 21:30. Участие бесплатное. 

Как писали Юга.ру, в 2024 году стало известно, что в горах Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий.

Город Космос Краснодар Наука События

Новости

В горах Сочи выпал первый снег, а на побережье курорта бушует шторм. Показываем кадры непогоды
Над Россией будет видно пролет МКС, а в Краснодаре зовут бесплатно посмотреть станцию через телескоп
Власти Ростовской планируют насильно вызвать дожди из-за засухи. В регионе могут ввести ЧС федерального масштаба
Гигантская змея атакует. Вышел трейлер комедийного хоррора «Анаконда»
Живые выступления, закулисье и эксклюзивные интервью. В Краснодаре покажут фильмы-концерты о k-pop группах
Владельцем Ильского НПЗ в Краснодарском крае стала компания с доходом 240 тыс. рублей и одним сотрудником

Лента новостей

«Главное в жизни — служить Отчизне!»
17 сентября, 15:00
«Главное в жизни — служить Отчизне!»
Чему учат на «Разговорах о важном» в детских садах
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Вчера, 15:09
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Вчера, 12:58
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Ее изготовили сотрудники трамвайного управления

Реклама на сайте