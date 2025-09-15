Ипотека Уралсиба вошла в топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
Ипотека на новостройки банка Уралсиб вошла в топ-10 августовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей на 1 июля 2025 года.
При составлении исследования аналитики сравнили:
- размеры процентной ставки;
- суммы ежемесячных платежей;
- стоимости кредита и проценты первоначального взноса;
- условия ипотечного страхования;
- способы понижения ставки;
- правила внесения маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.
За семь месяцев 2025 года объем ипотечного кредитования в Уралсибе вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,8 млрд рублей.
Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос вдвое и достиг 11,9 млрд рублей.
Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период увеличились в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%» по операциям эквайринга.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)