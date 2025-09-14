«Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 2:0. Команда занимает первое место в таблице РПЛ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

На домашнем стадионе «Краснодара» прошел матч 8-го тура российской Премьер-лиги

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что 13 сентября на домашнем стадионе состоялся матч 8-го тура РПЛ. «Быки» обыграли «Акрон» (Тольятти) со счетом 2:1.

Читайте также:

Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник краснодарской команды Витор Са. Через девять минут тольяттинцы сравняли счет.

Во втором тайме нападающий Никита Кривцов снова вывел «Краснодар» вперед. На 87-й минуте защитник Диего Коста получил красную карточку и был удален с поля.

Сейчас ФК «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков. Следом идут «Локомотив» (16 очков) и ЦСКА (15 очков).

Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.

РПЛ Сергей Галицкий Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

Новости

«Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 2:0. Команда занимает первое место в таблице РПЛ
Семь поездов южных направлений задерживаются из-за ЧП в Орловской области
Авиакомпания «Азимут» возобновит международные рейсы из аэропорта Краснодара. Что еще предлагает перевозчик?
Призывнику из Краснодарского края впервые закрыли выезд из РФ после получения электронной повестки
Проснись, мертвец. Вышел трейлер новой части «Достать ножи»
В Краснодаре объявили сбор книг для детей, которые проходят реабилитацию в краевой больнице

Лента новостей

Реклама на сайте