«Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 2:0. Команда занимает первое место в таблице РПЛ

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила , что 13 сентября на домашнем стадионе состоялся матч 8-го тура РПЛ. «Быки» обыграли «Акрон» (Тольятти) со счетом 2:1.

Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник краснодарской команды Витор Са. Через девять минут тольяттинцы сравняли счет.



Во втором тайме нападающий Никита Кривцов снова вывел «Краснодар» вперед. На 87-й минуте защитник Диего Коста получил красную карточку и был удален с поля.

Сейчас ФК «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков. Следом идут «Локомотив» (16 очков) и ЦСКА (15 очков).