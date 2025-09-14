«Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 2:0. Команда занимает первое место в таблице РПЛ
На домашнем стадионе «Краснодара» прошел матч 8-го тура российской Премьер-лиги
Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что 13 сентября на домашнем стадионе состоялся матч 8-го тура РПЛ. «Быки» обыграли «Акрон» (Тольятти) со счетом 2:1.
Читайте также:
Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник краснодарской команды Витор Са. Через девять минут тольяттинцы сравняли счет.
Во втором тайме нападающий Никита Кривцов снова вывел «Краснодар» вперед. На 87-й минуте защитник Диего Коста получил красную карточку и был удален с поля.
Сейчас ФК «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 19 очков. Следом идут «Локомотив» (16 очков) и ЦСКА (15 очков).
Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.