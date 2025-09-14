Призывнику из Краснодарского края впервые закрыли выезд из РФ после получения электронной повестки

28-летнему жителю Кубани запретили вылет из России в Турцию из-за врученной электронной повестки

Телеграм-канал «Пограничный контроль» сообщил, что 8 сентября 28-летнему жителю Краснодарского края пришла электронная повестка. Медкомиссию ему назначали на 22 октября. На сайте реестра повесток запрет на выезд стал отображаться сразу, но мужчина решил рискнуть и отправиться на отдых в Турцию.

«До этого уклонялся, но повесток не получал. На сайте повесток сразу стал отображаться запрет на выезд, но так как отпуск был запланирован еще в мае, рискнул лететь», — поделился он.

По словам призывника, в московском аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники погранслужбы и вызвали офицеров. Они рассказали, что запрет на выезд зафиксирован в базе и заявили, что подобный случай — первый в их практике.

Для снятия ограничений жителю Кубани порекомендовали явиться в военкомат.

Отметим, что в самом документе, который прислали мужчине, не было ни печатей, ни подписей, а только ссылки на законодательство от 1993 и 1996 года (статья 15.1 закона «О порядке выезда из РФ») с формулировкой: «ограничение действует до исполнение обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей. Это временная «акция».

