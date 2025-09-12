Вышел трейлер фильма о первой женщине, включенной в международный зал боксерской славы

Кинокомпания Black Bear выпустила трейлер к фильму «Кристи». Спортивная драма расскажет историю боксерки Кристи Мартин.

Кристи Мартин — бывшая американская боксерка, выступавшая с 1989 по 2012 годы, и чемпионка мира в первом полусреднем весе. Всего в ее карьере было 59 боев, в 49 из них Кристи одержала победу.



В 2016 году Мартин стала первой женщиной, избранной в Зал славы бокса Невады, а в 2020 году — первой женщиной избранной в Международный зал боксерской славы.

Картина охватит 30 лет жизни Кристи Мартин — покажет историю ее восхождения к славе в конце 1980-х годов и расскажет о жестоком покушении на жизнь спортсменки в 2010 году, совершенным ее бывшим мужем Джеймсом Мартином.