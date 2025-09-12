Вышел трейлер фильма о первой женщине, включенной в международный зал боксерской славы
В сети появился трейлер фильма «Кристи», рассказывающий о боксерке и чемпионке мира Кристи Мартин. Главную роль сыграла звезда «Эйфории» Сидни Суини (18+)
Кинокомпания Black Bear выпустила трейлер к фильму «Кристи». Спортивная драма расскажет историю боксерки Кристи Мартин.
Кристи Мартин — бывшая американская боксерка, выступавшая с 1989 по 2012 годы, и чемпионка мира в первом полусреднем весе. Всего в ее карьере было 59 боев, в 49 из них Кристи одержала победу.
В 2016 году Мартин стала первой женщиной, избранной в Зал славы бокса Невады, а в 2020 году — первой женщиной избранной в Международный зал боксерской славы.
Картина охватит 30 лет жизни Кристи Мартин — покажет историю ее восхождения к славе в конце 1980-х годов и расскажет о жестоком покушении на жизнь спортсменки в 2010 году, совершенным ее бывшим мужем Джеймсом Мартином.
Режиссером фильма стал Дэвид Мишо. Главную роль в картине сыграла актриса Сидни Суини, известная своими ролями в сериалах «Эйфория», «Белый лотос» и «Рассказ служанки». Для того, чтобы сыграть Мартин, Сидни пришлось набрать 13 кг и тренироваться три месяца.
Также в фильме сыграли актеры Кэти М. О’Брайан, Бен Фостер, Мерритт Уивер, Итэн Эмбри и другие.
Мировая премьера картины состоится 7 ноября.
