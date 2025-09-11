Автокредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов на машины с пробегом

Исследование подготовил портал Выберу.ру в августе 2025 года. Эксперты изучили условия автокредитов на подержанные автомобили. Участниками стали банки из топ-50 по объемам займов на 1 июля 2025 года.

По итогам 8 месяцев 2025 года автокредитный портфель Ураслиба увеличился на 44%, а объемы займов выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.