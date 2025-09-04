Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%» по операциям эквайринга

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKGm
Банк Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов

Теперь новым бизнес-клиентам Уралсиба — юрлицам, ИП и физлицам с частной практикой — доступно бесплатное зачисление выручки по операциям эквайринга в течение трех месяцев через четыре месяца после заключения договора.

Участниками акции могут стать новые клиенты*, которые заключили договор торгового эквайринга, подключили услугу «Зачисление по расписанию» и открыли в банке расчетно-кассовый счет с любыми пакетами услуг, кроме пакета «Стартовый». 

Зачисление денег в день расчетной операции происходит автоматически в 13:00 или два раза в сутки — в 13:00 и 17:00. Это позволяет клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов. 

Стоимость услуги составит +0,1% к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15% при двух зачислениях. Тариф действует первые три месяца обслуживания, а после возобновляется с седьмого месяца.  

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Узнать подробности можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — те, кто не имел действующих расчетных счетов в Уралсибе в течение трех месяцев перед участием в акции «Зачисление по расписанию за 0%».

