«Потихоньку задавят». Торговцы книжного рынка в Краснодаре пожаловались на резкое повышение аренды

3 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что владельцы мест на краснодарском книжном рынке в парке «Чистяковская роща» пожаловались на высокую аренду. По их словам, на литературном базаре поменялось руководство, после чего плата за место поднялась в полтора раза — с 15 до 22 рублей за кв. метр.

На опубликованном видео Виталий говорит, что чистяковский книжный рынок — единственный такой в целом ЮФО.

«Это очаг культуры. Он важен, потому что здесь есть книги, которых нигде больше не найти. И его хотят убрать, задавить, уничтожить. Нам необоснованно подняли тариф, который мы не потянем. Рынок просто потихоньку задавят, и никто не будет виноват», — рассказал Виталий.