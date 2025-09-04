«Потихоньку задавят». Торговцы книжного рынка в Краснодаре пожаловались на резкое повышение аренды
Продавцы знаменитого краснодарского книжного рынка заявили, что плата за место поднялась в полтора раза
3 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что владельцы мест на краснодарском книжном рынке в парке «Чистяковская роща» пожаловались на высокую аренду. По их словам, на литературном базаре поменялось руководство, после чего плата за место поднялась в полтора раза — с 15 до 22 рублей за кв. метр.
На опубликованном видео Виталий говорит, что чистяковский книжный рынок — единственный такой в целом ЮФО.
«Это очаг культуры. Он важен, потому что здесь есть книги, которых нигде больше не найти. И его хотят убрать, задавить, уничтожить. Нам необоснованно подняли тариф, который мы не потянем. Рынок просто потихоньку задавят, и никто не будет виноват», — рассказал Виталий.
Мужчина считает, что администрация выдворяет продавцов, чтобы построить на месте рынка новый ЖК или ТЦ. По его словам, рядом с книжным базаром уже спиливают деревья.
Собеседник Юга.ру, тоже книготорговец чистяковского рынка, подтвердил, что плату за место подняли резко, но она не повышалась около пяти лет. По его словам, деревья действительно спилили, но некоторые из них были старыми, с них иногда падали крупные ветки. Строительство ЖК на месте рынка мужчина считает слухом — власти обещали не трогать территорию книжного базара.
Книжный рынок в парке «Чистяковская роща» — место не просто знаменитое, а культовое. С 1995 года каждое утро по субботам и воскресеньям туда съезжаются продавцы художественной литературы, учебников и канцтоваров, букинисты, филателисты, нумизматы.
