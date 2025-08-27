«Вместо свежего морского бриза вдыхать продукты горения». Жители Ейска жалуются на едкий дым со свалки
Жители Ейска задыхаются от резкого дыма от горящего мусорного полигона. Свалка полыхает почти неделю
В конце августа жители Ейска пожаловались в соцсетях на полыхающий мусорный полигон. По их словам, свалка горит уже около недели, и все это время окрестности окутывает едкий дым.
Что пишут горожане и гости курорта:
«26 августа проснулась в час ночи от запаха гари и вони. Квартира вся провонялась свалкой и гарью. Каждую ночь подтравливали, а сегодня просто пик. Почему в Ейске не строят мусоросжигательный завод? Неужели совсем плевать на людей?»
«Живу в районе порта, проснулась от неимоверной вони, дышать нечем, аж в горле першит».
«27 августа в 3:09 ночи проснулась от запаха гари. В последнее время это частое явление по ночам. Вместо свежего морского бриза вдыхать полной грудью продукты горения. Что происходит? С каких пор сжигать мусор на свалке стало нормой жизни? Каждую ночь случается возгорание?»
«Больше на этот чудо курорт ни за какие коврижки! Чуть не задохнулась ночью».
Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ:
26 августа администрация Ейского района ответила на один из таких комментариев и сообщила, что «сильное задымление связано с тем, что ночью произошло возгорание». По данным властей, его тушили семь человек и 3 единицы техники. Однако что именно это за пожар, администрация не уточнила.
Сейчас жители собираются обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Они уточнили, что проблема с горящей свалкой существует не первый год.