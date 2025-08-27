«Вместо свежего морского бриза вдыхать продукты горения». Жители Ейска жалуются на едкий дым со свалки

В конце августа жители Ейска пожаловались в соцсетях на полыхающий мусорный полигон. По их словам, свалка горит уже около недели, и все это время окрестности окутывает едкий дым.



Что пишут горожане и гости курорта:



«26 августа проснулась в час ночи от запаха гари и вони. Квартира вся провонялась свалкой и гарью. Каждую ночь подтравливали, а сегодня просто пик. Почему в Ейске не строят мусоросжигательный завод? Неужели совсем плевать на людей?»



«Живу в районе порта, проснулась от неимоверной вони, дышать нечем, аж в горле першит».



«27 августа в 3:09 ночи проснулась от запаха гари. В последнее время это частое явление по ночам. Вместо свежего морского бриза вдыхать полной грудью продукты горения. Что происходит? С каких пор сжигать мусор на свалке стало нормой жизни? Каждую ночь случается возгорание?»



«Больше на этот чудо курорт ни за какие коврижки! Чуть не задохнулась ночью».