На «Роза Хутор» состоятся трейловые соревнования T-Банк Rosa Wild Fest

Музыкальная программа фестиваля включает выступления артистов под открытым небом. Курорт посетят Максим Свобода, Зимавсегда, Екатерина Яшникова, Странное исполнение, Stepski, DJ Justee.

«В 2025 году T-Банк Rosa Wild Trail выходит на новый уровень. Мы развиваем шоу-направление, чтобы сделать гонку еще ярче и насыщеннее. Мы представим 70 смелейших атлетов, рискнувших принять участие в сложнейшей гонке России — дистанции «Горный Король 180 км», а также больше 3 тыс. спортсменов других дистанций. Это будет уникальное событие в беговом мире страны», — прокомментировал директор серии стартов Wild Trail Антон Жилин.