На «Роза Хутор» состоятся трейловые соревнования T-Банк Rosa Wild Fest

Краснодарский край

Участников ждут высокогорные забеги, выступления известных артистов и другие форматы активного отдыха

На курорте «Роза Хутор» 5-7 сентября состоятся крупнейшие трейловые соревнования страны T-Банк Rosa Wild Fest. Событие объединит спортсменов, любителей активного отдыха и гостей со всей России.

В программе:

  • 180 км самого сложного трейла в России;
  • 11 дистанций для любого уровня подготовки;
  • 3 стадийные двухдневные гонки;
  • детские и подростковые забеги;
  • ночной фанран и забег с собаками;
  • больше 15 дополнительных активностей для гостей.

Музыкальная программа фестиваля включает выступления артистов под открытым небом. Курорт посетят Максим Свобода, Зимавсегда, Екатерина Яшникова, Странное исполнение, Stepski, DJ Justee.

«В 2025 году T-Банк Rosa Wild Trail выходит на новый уровень. Мы развиваем шоу-направление, чтобы сделать гонку еще ярче и насыщеннее. Мы представим 70 смелейших атлетов, рискнувших принять участие в сложнейшей гонке России — дистанции «Горный Король 180 км», а также больше 3 тыс. спортсменов других дистанций. Это будет уникальное событие в беговом мире страны», — прокомментировал директор серии стартов Wild Trail Антон Жилин.

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» с 15 по 20 сентября в четвертый раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Сегодня, 16:20
Какими проблемами грозят отключения мобильного интернета в РФ и как к ним подготовиться (на примере Краснодара)
Сегодня, 16:09
Сегодня, 11:42
