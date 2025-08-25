На «Роза Хутор» состоятся трейловые соревнования T-Банк Rosa Wild Fest
На курорте «Роза Хутор» 5-7 сентября состоятся крупнейшие трейловые соревнования страны T-Банк Rosa Wild Fest. Событие объединит спортсменов, любителей активного отдыха и гостей со всей России.
Участников ждут высокогорные забеги, выступления известных артистов и другие форматы активного отдыха.
В программе:
- 180 км самого сложного трейла в России;
- 11 дистанций для любого уровня подготовки;
- 3 стадийные двухдневные гонки;
- детские и подростковые забеги;
- ночной фанран и забег с собаками;
- больше 15 дополнительных активностей для гостей.
Музыкальная программа фестиваля включает выступления артистов под открытым небом. Курорт посетят Максим Свобода, Зимавсегда, Екатерина Яшникова, Странное исполнение, Stepski, DJ Justee.
«В 2025 году T-Банк Rosa Wild Trail выходит на новый уровень. Мы развиваем шоу-направление, чтобы сделать гонку еще ярче и насыщеннее. Мы представим 70 смелейших атлетов, рискнувших принять участие в сложнейшей гонке России — дистанции «Горный Король 180 км», а также больше 3 тыс. спортсменов других дистанций. Это будет уникальное событие в беговом мире страны», — прокомментировал директор серии стартов Wild Trail Антон Жилин.
