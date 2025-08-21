Комедии, драмы, детективы, фантастика, анимация. На курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

В Сочи в четвертый раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября в четвертый раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Это совместный проект KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиска.

Зрители смогут оценить 18 фильмов и сериалов — исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастику и анимацию.

Фильмом открытия фестиваля (вне конкурса) станет документальная картина «Брат навсегда» режиссеров Анны и Григория Сельяновых. Документальная лента показывает закулисье съемок криминальных драм «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии.