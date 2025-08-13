В Краснодаре пройдет лекция о современном искусстве города и андеграундных художниках

  • Картина Евгения Цея «Небольшая заметка урбаниста» © Скриншот с сайта Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока
    Картина Евгения Цея «Небольшая заметка урбаниста» © Скриншот с сайта Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока

В Краснодаре расскажут о художнике-нонконформисте Евгении Цее, группе «Контакт» и других постмодернистских творцах (12+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 15 августа лекцию «Современное искусство Краснодара. Глава 1».

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о том, как в советские годы зародилось искусство кубанской столицы, о художнике-нонконформисте Евгении Цее и сложившейся вокруг него группе «Контакт».

Также участники узнают и о других авторах, развивавших нео- и постмодернистские идеи в художественной среде Краснодара. 

Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота:

Алексей Угольников — искусствовед, куратор выставок, исследователь. Специализируется на изучении советского монументального искусства и архитектуры, а также на современном искусстве России. Автор цикла лекций о монументальной мозаике Краснодара и проекта-исследования «Осколки прошлого».

Лекция состоится 15 августа в 18:00 в Союзе художников России по улице Октябрьской, 51. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. 

Евгений Цей — художник, нонконформист и «отец-одиночка» краснодарского андеграунда 1960-1970-х годов. В работах он перерабатывал известные сюжеты, привнося в них черты своей эпохи. Творчество Цея варьируется от сюрреализма и экспрессионизма до примитивизма.

Группа «Контакт», о которой также пойдет речь на лекции, была образована в Краснодаре в конце 1970-х годов. В нее входили Евгений Цей, Сергей Воржев, Виталий Коробейников, Валерий Пугачев и другие андеграундные художники. Первая выставка группы состоялась в 1980 году — на ней были представлены работы, которые транслировали традицию свободного от советской идеологии искусства.

Как писали Юга.ру, до 31 августа в Краснодаре проходит выставка, посвященная городской среде, ее парадоксам и визуальному фольклору.

