В Краснодаре пройдет лекция о современном искусстве города и андеграундных художниках

В Краснодаре расскажут о художнике-нонконформисте Евгении Цее, группе «Контакт» и других постмодернистских творцах (12+)

Также участники узнают и о других авторах, развивавших нео- и постмодернистские идеи в художественной среде Краснодара.

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о том, как в советские годы зародилось искусство кубанской столицы, о художнике-нонконформисте Евгении Цее и сложившейся вокруг него группе «Контакт».

Алексей Угольников — искусствовед, куратор выставок, исследователь. Специализируется на изучении советского монументального искусства и архитектуры, а также на современном искусстве России. Автор цикла лекций о монументальной мозаике Краснодара и проекта-исследования «Осколки прошлого».

Лекция состоится 15 августа в 18:00 в Союзе художников России по улице Октябрьской, 51. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Евгений Цей — художник, нонконформист и «отец-одиночка» краснодарского андеграунда 1960-1970-х годов. В работах он перерабатывал известные сюжеты, привнося в них черты своей эпохи. Творчество Цея варьируется от сюрреализма и экспрессионизма до примитивизма.



Группа «Контакт», о которой также пойдет речь на лекции, была образована в Краснодаре в конце 1970-х годов. В нее входили Евгений Цей, Сергей Воржев, Виталий Коробейников, Валерий Пугачев и другие андеграундные художники. Первая выставка группы состоялась в 1980 году — на ней были представлены работы, которые транслировали традицию свободного от советской идеологии искусства.