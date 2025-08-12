В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»
В амфитеатре парка «Краснодар» 13 августа покажут трансляцию игры «Динамо» — «Краснодар». Вход свободный (0+)
Телеграм-канал «Парк «Краснодар» анонсировал на 13 августа трансляцию матча ФК «Краснодар» против ФК «Динамо», который состоится в Москве. Игра пройдет в рамках второго тура Кубка России.
Зрители смогут увидеть матч на большом экране в амфитеатре парка. Начало в 20:45. Вход свободный.
Напомним, 20 июля футбольный клуб «Краснодар» начал сезон Российской премьер-лиги с игры против «Пари НН». «Быки» одержали победу со счетом 3:0.
«Перекладина? Нет, гол! Безумие!»:
26 июля «Краснодар» сыграл с «Локомотивом». Матч закончился в пользу московской команды со счетом 1:2 (2-й тур РПЛ).
29 июля «быки» проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:2 (1-й тур Кубка России).
2 и 10 августа ФК «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (3-й тур РПЛ) и «Оренбургом» (4-й тур РПЛ) соответственно со счетом 0:1 в каждой игре.
Ближайший матч ФК «Краснодар» состоится 13 августа, а далее:
17 августа в 20:30 — против «Сочи» (домашний матч, 5-й тур РПЛ);
24 августа в 15:00 — против «Крыльев Советов» (6-й тур РПЛ);
27 августа в 18:30 — против «Сочи» (3-й тур Кубка России);
31 августа в 18:00 — против «ЦСКА» (7-й тур РПЛ).
Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.