В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»

Телеграм-канал «Парк «Краснодар» анонсировал на 13 августа трансляцию матча ФК «Краснодар» против ФК «Динамо», который состоится в Москве. Игра пройдет в рамках второго тура Кубка России.

Зрители смогут увидеть матч на большом экране в амфитеатре парка. Начало в 20:45. Вход свободный.

Напомним, 20 июля футбольный клуб «Краснодар» начал сезон Российской премьер-лиги с игры против «Пари НН». «Быки» одержали победу со счетом 3:0.