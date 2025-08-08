«Человек без имени и цвета». В Краснодаре состоится премьера черно-белого спектакля о жизни и смерти

Творческая группировка «Культурные люди» анонсировала на 22, 23 и 24 августа премьеру спектакля «Жизнь человека».

«Жизнь человека» — мистическая трагикомедия, основанная на одноименной пьесе писателя Леонида Андреева, которую он посвятил своей жене, умершей от послеродовой болезни.

«Пьеса стала своеобразной исповедью Андреева — отражением иной реальности, где случайности являются частью жизни, но происходят в нужном порядке. «Жизнь человека» — автобиография? Или это биография всех людей? Узнаете на спектакле», — отметили организаторы.

Авторы называют спектакль черно-белым. PR-менеджер проекта «Культурные люди» пояснила Юга.ру, что «черно-белым» в постановке будет художественное оформление и смысловая концепция — они станут рассказом о «человеке без имени и цвета».