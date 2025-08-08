«Человек без имени и цвета». В Краснодаре состоится премьера черно-белого спектакля о жизни и смерти

Краснодарский край

Распечатать

  • Репетиция спектакля «Жизнь человека» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру группировкой «Культурные люди»
    Репетиция спектакля «Жизнь человека» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру группировкой «Культурные люди»

В краснодарском театре покажут мистическую трагикомедию «Жизнь человека» (16+)

Творческая группировка «Культурные люди» анонсировала на 22, 23 и 24 августа премьеру спектакля «Жизнь человека». 

«Жизнь человека» — мистическая трагикомедия, основанная на одноименной пьесе писателя Леонида Андреева, которую он посвятил своей жене, умершей от послеродовой болезни. 

«Пьеса стала своеобразной исповедью Андреева — отражением иной реальности, где случайности являются частью жизни, но происходят в нужном порядке. «Жизнь человека» — автобиография? Или это биография всех людей? Узнаете на спектакле», — отметили организаторы. 

Авторы называют спектакль черно-белым. PR-менеджер проекта «Культурные люди» пояснила Юга.ру, что «черно-белым» в постановке будет художественное оформление и смысловая концепция — они станут рассказом о «человеке без имени и цвета»

Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:

В спектакле сыграют актеры Федор Львов-Белов, Александр Савченко,  Алексей Юношев,  Анастасия Чуркина, Полина Похилько и другие. Режиссер постановки — Павел Львов-Белов.

Спектакль покажут 22 августа в 20:00, 23 и 24 августа в 19:00 в театре «Мой» по улице Зиповской, 5В, литер Х. Стоимость билета — от 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 10 августа в краснодарском театре состоится спектакль «Маленький принц». Вырученные средства отправят в приют «Краснодог». 

Афиша Город Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

«Человек без имени и цвета». В Краснодаре состоится премьера черно-белого спектакля о жизни и смерти
В Краснодаре мобильного интернета нет больше шести часов. Регион на первом месте по отключениям в РФ
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» оказался на грани закрытия из-за кризиса. Как помочь проекту?
В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет
Дождливо и жарко. В выходные погода в Краснодарском крае будет переменчивой
Туристов эвакуировали с пляжей, отели размещают людей в укрытиях, закрыта граница с Абхазией. Что происходит в Сочи из-за атаки беспилотников

Лента новостей

Кладбище барж, лотосы, мосты
Сегодня, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
6 августа, 13:10
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф
186 дней страха
Сегодня, 14:00
186 дней страха
Хроники нацистской оккупации Краснодара

Реклама на сайте