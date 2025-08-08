Поэтичное размышление о поиске красоты. В Краснодаре состоится показ фильма «Идеальные дни»
В Краснодаре можно посмотреть и обсудить фильм про уборщика общественных туалетов в Токио (18+)
Кофейня Booker анонсировала на 13 августа показ драмы «Идеальные дни». Лента немецкого режиссера Вима Вендерса получила награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале-2023 (Кодзи Якусе) и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Главный герой — одинокий немолодой уборщик общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встает рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и обратно, слушает западную рок-музыку, читает книги, фотографирует деревья в парке. Однажды из-за череды событий его выверенный распорядок дня меняется.
После просмотра фильм можно будет обсудить с ведущим и зрителями.
Показ состоится 13 августа в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
