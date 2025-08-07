На «Роза Хутор» появился необычный арт-объект, посвященный гостеприимству

У арт-объекта также имеются «лицо» и «шляпа». В ответ на рукопожатие «Фонарь-гостеприимец» улыбается, загорается и поднимает шляпу, приветствуя гостя курорта.

Он выглядит как обычный уличный фонарь, однако его функционал не ограничивается только освещением пространства. Арт-объект обладает интерактивной способностью здороваться со всеми желающими. Конструкция предусматривает специальную «руку», которую можно пожать.

На «Роза Хутор» появился «Фонарь-гостеприимец». Необычный арт-объект установили на площади Мзымты рядом с Инфоцентром курорта.

«Арт-объект установлен рядом с Инфоцентром, который, можно сказать, первым встречает наших гостей. И «Фонарь-гостеприимец» призван уже на входе создать приятный эмоциональный отклик у посетителей. Он символизирует то радушие, с которым мы готовы принять каждого отдыхающего. Мы установили его в первых числах августа и уже заметили большой интерес. Таким образом, у нас появилась еще одна нестандартная точка притяжения гостей», — отметил заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Сотрудники Инфоцентра отвечают на всевозможные вопросы отдыхающих. Именно эта служба предоставляет гостям сведения о возможностях и инфраструктуре курорта. В Инфоцентр можно обратиться по поводу потерянных вещей, назначить встречу и многое другое.

«Мы, как и наш новый арт-объект, рады каждому гостю, придет ли он к нам лично или напишет письмо. Мы занимаемся каждой ситуацией и готовы оказать любую возможную помощь», — заявила руководитель Инфоцентра курорта «Роза Хутор» Надежда Злобина.

Обычно гости обращаются в Инфоцентр с просьбами рассказать о локациях курорта. В зимний период — о правилах пользования ски-пассами. Одним из самых популярных вопросов также является: «Где и как можно обменять использованный прогулочный билет или ски-пасс на открытку с видами «Роза Хутор»?».

Самым необычным обращением в Инфоцентр, по словам его руководителя, была ситуация, когда гости принесли забытую кем-то на улице домашнюю черепаху.

«Мы довольно долго ждали, когда найдется хозяин, даже дали имя — Геннадий. Однако, за черепахой никто не пришел и один из наших сотрудников взял ее на воспитание», — рассказали в Инфоцентре.

На «Роза Хутор» продолжается летний сезон. Курорт предлагает широкие возможности для отдыха в горах — больше 64 км пеших троп, по которым можно проложить около 110 км разных маршрутов. Кроме того, в Имеретинской долине есть собственный пляж, куда гостей доставляют трансферы от отелей. Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до ноября.