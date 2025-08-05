Воронцовские купальни, «Порт Жорж» и детский пляж: в Алупке открыли три обновленные зоны отдыха

Крым

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  • «Порт Жорж» © Фото Никиты Букреева
    «Порт Жорж» © Фото Никиты Букреева

На крымском курорте Алупка после реконструкции открыли детский пляж, Воронцовские купальни и «Порт Жорж»

4 и 5 августа в Алупке открыли три отреставрированные достопримечательности.

На детском пляже в защищенной бухте с пологим входом появились шезлонги с навесами, современные душевые, туалеты, раздевалки, камеры хранения и медпункт. Новинкой стало семейное кафе с панорамным видом.

  • © Фото Никиты Букреева
    © Фото Никиты Букреева

На территории Воронцовских купален также обновили всю необходимую пляжную инфраструктуру: душевые, теневые навесы и спортплощадку. Склоны укрепили габионами для защиты от оползней.

  • © Фото Никиты Букреева
    © Фото Никиты Букреева
  • © Фото Никиты Букреева
    © Фото Никиты Букреева

Возрожденный «Порт Жорж», исторический объект XIX века, обрел новую жизнь. Реконструкция причала и новые места для маломерных судов сохранили дух старинной рыбацкой артели.

Обновленные места отдыха в Алупке — часть этапа большой программы Сбера и курорта «Мрия» по созданию комфортной среды для жителей и гостей города. Инициатива по благоустройству Алупки стартовала в 2024 году.

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«Внутренний туризм в Крыму развивается: все больше людей путешествуют с семьёй или друзьями, все чаще компании организуют для своих сотрудников оздоровительный отдых, бизнес-встречи или обучение на южном берегу полуострова. Традиционно большинство гостей приезжает в Алупку. Уверен, что отреставрированные при поддержке Сбера знаковые объекты этого самого южного и самого теплого города Крыма, расположенного в уникальном экорегионе у подножия горы Ай-Петри, станут обязательной к посещению локацией для сотен тысяч жителей и гостей полуострова. В том числе благодаря этому мы прогнозируем в текущем году 50%-й рост турпотока в Алупку», — отметил председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.

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Достопримечательности Инфраструктура Крым Курорты и туризм Пляжи Сбербанк

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