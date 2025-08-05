Воронцовские купальни, «Порт Жорж» и детский пляж: в Алупке открыли три обновленные зоны отдыха

На крымском курорте Алупка после реконструкции открыли детский пляж, Воронцовские купальни и «Порт Жорж»

4 и 5 августа в Алупке открыли три отреставрированные достопримечательности.

На детском пляже в защищенной бухте с пологим входом появились шезлонги с навесами, современные душевые, туалеты, раздевалки, камеры хранения и медпункт. Новинкой стало семейное кафе с панорамным видом.

© Фото Никиты Букреева

На территории Воронцовских купален также обновили всю необходимую пляжную инфраструктуру: душевые, теневые навесы и спортплощадку. Склоны укрепили габионами для защиты от оползней.

© Фото Никиты Букреева

© Фото Никиты Букреева

Возрожденный «Порт Жорж», исторический объект XIX века, обрел новую жизнь. Реконструкция причала и новые места для маломерных судов сохранили дух старинной рыбацкой артели.

Обновленные места отдыха в Алупке — часть этапа большой программы Сбера и курорта «Мрия» по созданию комфортной среды для жителей и гостей города. Инициатива по благоустройству Алупки стартовала в 2024 году.

Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму: Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»