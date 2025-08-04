Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам выданной ипотеки

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования в первой половине 2025 года

Данные приведены из аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июнь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 17,9 млрд рублей.



По итогам первого полугодия 2025 года банк вошел в топ-10 высшей ипотечной лиги еще по двум показателям. Уралсиб занял десятое место по размеру ипотечного портфеля (на 1 июля 2025 года достиг 147,4 млрд рублей), а также по объему кредитования на первичном рынке — сумма выдач составила 8,2 млрд рублей.

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За первые полгода банк увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла и доля кредитования по собственным ипотечным программам (в 5,7 раза), а выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились в 1,6 раза.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.