ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном

Французский футболист Гаэтан Перрен стал игроком краснодарских «быков». Контракт рассчитан на три года

23 июля в телеграм-канале ФК «Краснодар» сообщили, что французский полузащитник Гаэтан Перрен подписал контракт с «быками». Ранее он играл за французский клуб «Осер». В ФК «Краснодар» будет выступать под номером 23.

Контракт рассчитан на три года, его сумма не разглашается. По сообщению журналиста Ивана Карпова, сумма составила 5 млн евро и 250 тыс. евро бонусом. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Перрена — 8 млн евро.

Гаэтан Перрен — лучший ассистент турнирного сезона 2024/2025 во Франции — он забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 35 играх. За ФК «Осер» Перрен выступал с 2021 года. За это время он принял участие в 155 матчах, забил 28 мячей и сделал 25 голевых передач.