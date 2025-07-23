ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном

Краснодарский край

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  • © скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»
    © скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»

Французский футболист Гаэтан Перрен стал игроком краснодарских «быков». Контракт рассчитан на три года

23 июля в телеграм-канале ФК «Краснодар» сообщили, что французский полузащитник Гаэтан Перрен подписал контракт с «быками». Ранее он играл за французский клуб «Осер». В ФК «Краснодар» будет выступать под номером 23. 

Контракт рассчитан на три года, его сумма не разглашается. По сообщению журналиста Ивана Карпова, сумма составила 5 млн евро и 250 тыс. евро бонусом. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Перрена — 8 млн евро. 

Гаэтан Перрен — лучший ассистент турнирного сезона 2024/2025 во Франции — он забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 35 играх. За ФК «Осер» Перрен выступал с 2021 года. За это время он принял участие в 155 матчах, забил 28 мячей и сделал 25 голевых передач. 

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По данным журналиста Ивана Карпова, футболист мог оказаться в клубах «Спартак» или «Динамо». 

«Однако если динамовцы отпали довольно быстро (игрок сильный, но сочетание возраст/цена их не устроил), то интерес от Спартака был серьезный. В итоге мясо сосредоточилось на других кандидатах, а Крас дожал сделку», — заявил Карпов. 

Как писали Юга.ру, Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) опубликовали расписание ближайших матчей ФК «Краснодар». 

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