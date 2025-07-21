В центре Краснодара продают старинную квартиру с изразцовой печью за 3,8 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года
    © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2021 года

В Краснодаре продают квартиру начала XX века. Здание принадлежало крестьянину Федору Ананьеву

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже квартиры на земле, расположенной в историческом центре Краснодара. В публикации указано, что дом находится по улице Максима Горького, 70. Но на фото продавца видно, что квартира расположена на Кирова, 89.

По данным медиа «Непарадный Краснодар», домовладение в начале XX века принадлежало крестьянину Федору Ананьеву. 

По сообщению историка Андрея Чугунова, Ананьев с 1905 по 1908 годы также арендовал здание под свое ателье по улице Красной, 53 . А его брат, Степан Ананьев, был портным — его мастерская находилась по улице Янковского. 

Дом продают за 3 800 000 рублей. В квартире три комнаты, кухня, санузел и прихожая. В одной из жилых комнат дома находится изразцовая печь. У квартиры есть вход с улицы со старинной дверью.

  • © Скриншот avito.ru
    © Скриншот avito.ru

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Продавец пишет, что в квартире есть электричество и газовая форсунка. Здание подключено к центральному водоснабжению. По словам продавца, квартиру можно приобрести и для коммерческого использования. 

По данным администрации Краснодара, здание не является объектом культурного наследия. 

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара продают дом потомка княжеского рода Крым-Шамхаловых за 53 млн рублей. 

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