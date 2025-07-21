В центре Краснодара продают старинную квартиру с изразцовой печью за 3,8 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже квартиры на земле, расположенной в историческом центре Краснодара. В публикации указано, что дом находится по улице Максима Горького, 70. Но на фото продавца видно, что квартира расположена на Кирова, 89.

По данным медиа «Непарадный Краснодар», домовладение в начале XX века принадлежало крестьянину Федору Ананьеву.

По сообщению историка Андрея Чугунова, Ананьев с 1905 по 1908 годы также арендовал здание под свое ателье по улице Красной, 53 . А его брат, Степан Ананьев, был портным — его мастерская находилась по улице Янковского.

Дом продают за 3 800 000 рублей. В квартире три комнаты, кухня, санузел и прихожая. В одной из жилых комнат дома находится изразцовая печь. У квартиры есть вход с улицы со старинной дверью.