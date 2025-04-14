В Краснодаре продают квартиру в особняке Богарсуковых начала XX века за 19 млн рублей

В Краснодаре выставили на продажу жилье в особняке братьев Богарсуковых

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже трехкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, в особняке братьев Богарсуковых ХХ века. Дом находится на улице Советской, 33, однако в объявлении указан другой адрес — Красная, 17. Жилую площадь 100 кв. метров оценили в 19 млн рублей.



Продавец заявляет, что у квартиры есть собственный вход с улицы через парадную лестницу. Высота потолка составляет четыре метра, коммуникации центральные. Также в квартире выполнен евроремонт. У кирпичного дома закрытый двор и своя зона парковки для жильцов.

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«В пешей доступности Пушкинская площадь, Екатерининский сквер, парк Городской сад, а также магазины, кафе, остановки общественного транспорта», — сказано в объявлении.



По данным агентства, особняк построили в 1910 году. Братья Бoгapсуковы — это крупные кубанские предприниматели, домовладельцы и благотворители. Они занимались мануфактурной торговлей в середине XIX-ХХ века. Сам дом является памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения.



Напомним, что в другом известном особняке Бoгapсуковых на улице Гимназической, 69 сейчас располагается музей имени Фелицына.

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