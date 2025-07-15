Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд. Охладит ли непогода Краснодарский край?
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае на 15, 16 и 17 июля
Краснодарский ЦГМС объявил в регионе, исключая Черноморское побережье от Анапы до Магри и город Сочи, штормовое предупреждение на 15, 16 и 17 июля.
По данным центра, в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20-23 м/с.
В Краснодаре 15 июля будет солнечно и без осадков, температура воздуха — 34 °С. 16 июля ожидается облачность, температура воздуха — 35°С. 17 июля прогнозируют дождь и 36°С.
В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С:
15 и 16 июля на Черноморском побережье температура воздуха составит 28-33 °С. Прогнозируют облачность без осадков.
По данным сочинского ЦГМС, 15 июля температура на курорте составит 25-30 °С. Ожидается сильный дождь с грозой. 16 июля прогнозируют облачность и дождь, температура — 23-28 °С. 17 июля будет солнечно и без осадков, температура — 24-29 °С.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре температура воздуха поднимается до 41 °С. Из-за жары отключают свет, происходят скачки напряжения, а театры и парки вынуждены останавливать работу.