Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд. Охладит ли непогода Краснодарский край?

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае на 15, 16 и 17 июля

Краснодарский ЦГМС объявил в регионе, исключая Черноморское побережье от Анапы до Магри и город Сочи, штормовое предупреждение на 15, 16 и 17 июля.

По данным центра, в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20-23 м/с.

В Краснодаре 15 июля будет солнечно и без осадков, температура воздуха — 34 °С. 16 июля ожидается облачность, температура воздуха — 35°С. 17 июля прогнозируют дождь и 36°С.