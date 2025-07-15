Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд. Охладит ли непогода Краснодарский край?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае на 15, 16 и 17 июля

Краснодарский ЦГМС объявил в регионе, исключая Черноморское побережье от Анапы до Магри и город Сочи, штормовое предупреждение на 15, 16 и 17 июля. 

По данным центра, в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20-23 м/с. 

В Краснодаре 15 июля будет солнечно и без осадков, температура воздуха — 34 °С. 16 июля ожидается облачность, температура воздуха — 35°С. 17 июля прогнозируют дождь и 36°С. 

В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С:

15 и 16 июля на Черноморском побережье температура воздуха составит 28-33 °С. Прогнозируют облачность без осадков.

По данным сочинского ЦГМС, 15 июля температура на курорте составит 25-30 °С. Ожидается сильный дождь с грозой. 16 июля прогнозируют облачность и дождь, температура — 23-28 °С. 17 июля будет солнечно и без осадков, температура — 24-29 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре температура воздуха поднимается до 41 °С. Из-за жары отключают свет, происходят скачки напряжения, а театры и парки вынуждены останавливать работу.

Краснодар Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

На первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей
В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе
Тематические активности и конкурсный заплыв. В Сочи состоится фестиваль сапсерфинга
Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд. Охладит ли непогода Краснодарский край?
В Краснодаре и Новороссийске управляющая компания оформляет фиктивные собрания жильцов и меняет условия договоров
В Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
Сегодня, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары
Вчера, 18:08
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары
Как Краснодар переживает аномальную жару
Путешествие сквозь 20 млн лет
9 июля, 14:35
Путешествие сквозь 20 млн лет
Идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота»

Реклама на сайте