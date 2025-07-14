Трамп наградил экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова медалью чемпионата мира

Серебряные медали они вручили игрокам французского клуба «Пари Сен-Жермен», включая российского вратаря Матвея Сафонова, который является воспитанником академии ФК «Краснодар», играл за этот клуб и выступал в составе сборной России. В финальном матче ПСЖ уступил английскому «Челси» со счетом 0:3.

14 июля портал РБК сообщил , что в американском штате Нью-Джерси прошла церемония вручения медалей клубного чемпионата мира по футболу. Спортсмены получали награды из рук президента США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Что примечательно, российский вратарь Сафонов не сыграл ни одного матча на турнире, потому что в команде является запасным игроком.

Также Трамп и Инфантино вручили кубок капитану «Челси» Рису Джеймсу. Клубный чемпионат мира впервые прошел в новом формате с участием 32 команд.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Сафонова с победой ПСЖ в Лиге чемпионов. Торжество прошло в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро.