В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Солнце мое» Шарлотты Уэллс

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Солнце мое» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»
    Кадр из трейлера к фильму «Солнце мое» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 10 июля пройдет спецпоказ фильма «Солнце мое» (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 10 июля показ фильма «Солнце мое». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие фильма происходит в начале 2000-х годов. Драма рассказывает об 11-летней шотландской девочке Софи, которая отдыхает с отцом Калумом на турецком курорте накануне его 31-летия. Ребенок ощущает дистанцию между ней и родителем, а также что у мужчины профессиональные и финансовые трудности.

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Фильм стал полнометражным дебютом Шарлотты Уэллс. Лента получила единодушное признание критиков. Они высоко оценили режиссуру и сценарий постановщицы.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет триллер «Хищные твари».

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