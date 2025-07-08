В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Солнце мое» Шарлотты Уэллс

Критик Кира Кац анонсировала на 10 июля показ фильма «Солнце мое». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие фильма происходит в начале 2000-х годов. Драма рассказывает об 11-летней шотландской девочке Софи, которая отдыхает с отцом Калумом на турецком курорте накануне его 31-летия. Ребенок ощущает дистанцию между ней и родителем, а также что у мужчины профессиональные и финансовые трудности.