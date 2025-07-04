В Краснодаре пройдет благотворительное занятие по йоге в поддержку природы
В парке «Чистяковская роща» состоится практика хатха-йоги. Все вырученные средства отправятся в поддержку экоцентра «Чистая среда» (0+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 июля занятие по хатха-йоге на открытом воздухе. Практику проведет сертифицированный инструктор Федерации йоги России Анастасия Филимонова.
В программе:
- дыхательные практики (пранаяма);
- упражнения (асаны) для укрепления тела и развития гибкости;
- медитация (шавасана) под звуки тибетской чаши для расслабления.
Занятие подойдет как для опытных практиков, так и для начинающих. Желающие могут взять свой коврик. При необходимости его предоставят организаторы.
Все вырученные средства с мероприятия отправятся в поддержку экоцентра.
Bonjour, merci:
«Это прекрасная возможность не только укрепить здоровье и обрести гармонию, но и внести свой вклад в сохранение природы», — отметили организаторы.
Занятие пройдет 6 июля в 10:00 в парке «Чистяковская роща». Точное местоположение можно посмотреть здесь. Стоимость участия — 400 рублей. Необходима предварительная запись.
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