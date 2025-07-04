В Краснодаре пройдет благотворительное занятие по йоге в поддержку природы

В парке «Чистяковская роща» состоится практика хатха-йоги. Все вырученные средства отправятся в поддержку экоцентра «Чистая среда» (0+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 июля занятие по хатха-йоге на открытом воздухе. Практику проведет сертифицированный инструктор Федерации йоги России Анастасия Филимонова.

В программе:

дыхательные практики (пранаяма);

упражнения (асаны) для укрепления тела и развития гибкости;

медитация (шавасана) под звуки тибетской чаши для расслабления.

Занятие подойдет как для опытных практиков, так и для начинающих. Желающие могут взять свой коврик. При необходимости его предоставят организаторы.

Все вырученные средства с мероприятия отправятся в поддержку экоцентра.