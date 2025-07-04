В Краснодаре пройдет благотворительное занятие по йоге в поддержку природы

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В парке «Чистяковская роща» состоится практика хатха-йоги. Все вырученные средства отправятся в поддержку экоцентра «Чистая среда» (0+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 6 июля занятие по хатха-йоге на открытом воздухе. Практику проведет сертифицированный инструктор Федерации йоги России Анастасия Филимонова. 

В программе:

  • дыхательные практики (пранаяма);
  • упражнения (асаны) для укрепления тела и развития гибкости; 
  • медитация (шавасана) под звуки тибетской чаши для расслабления.

Занятие подойдет как для опытных практиков, так и для начинающих. Желающие могут взять свой коврик. При необходимости его предоставят организаторы. 

Все вырученные средства с мероприятия отправятся в поддержку экоцентра. 

Bonjour, merci:

«Это прекрасная возможность не только укрепить здоровье и обрести гармонию, но и внести свой вклад в сохранение природы», — отметили организаторы. 

Занятие пройдет 6 июля в 10:00 в парке «Чистяковская роща». Точное местоположение можно посмотреть здесь. Стоимость участия — 400 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, 19 июля в Краснодаре состоится премьера спектакля о фантастическом путешествии двух сестер. 

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