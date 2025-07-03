Азовское море в Ейском районе ежегодно «забирает» 2-4 метра берега. С чем это связано?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»

На Ейской косе специалисты фиксируют эрозию береговой линии

1 июля администрация Краснодарского края сообщила, что ежегодно Азовское море поглощает у Ейской косы от двух до четырех метров суши. Это показывают результаты исследований.

Из-за эрозии суши в ближайшие десятилетия береговая линия может значительно измениться. Для предотвращения метаморфоз нужно строить волнорезы и искусственные пляжи с использованием гальки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил заняться этой проблемой и найти решения.

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В 2024 году ученые Южного научного центра Российской академии наук выяснили, что в следующие 20 лет Азовское море поглотит около 200 га земли в Ростовской области и больше 400 га — в Краснодарском крае.

Размытию берегов Азовского моря способствуют два основных фактора. Первый — естественный. Берега Азовского моря сформированы из рыхлых малоустойчивых пород.

Второй фактор связан с деятельностью человека. Сюда относятся зарегулированность стока рек, распашка прибрежной зоны вплоть до обрывов, несанкционированные карьеры и строительство портовой инфраструктуры.

Как писали Юга.ру, в 2024 году Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли.

Азовское море Вениамин Кондратьев Ейский район Курорты и туризм

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