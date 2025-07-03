Азовское море в Ейском районе ежегодно «забирает» 2-4 метра берега. С чем это связано?

1 июля администрация Краснодарского края сообщила, что ежегодно Азовское море поглощает у Ейской косы от двух до четырех метров суши. Это показывают результаты исследований.

Из-за эрозии суши в ближайшие десятилетия береговая линия может значительно измениться. Для предотвращения метаморфоз нужно строить волнорезы и искусственные пляжи с использованием гальки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил заняться этой проблемой и найти решения.