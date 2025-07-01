В Сочи снова бушует шторм. Власти закрыли все городские пляжи

1 июля пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что пляжи курорта временно закрыли для купания. На прибрежных территориях подняты красные флаги. В некоторых районах высота волн может достигать двух метров.

По данным администрации, 1 июля на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем.



Также в Сочи и Сириусе ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. 1 июля прогнозируют сильный дождь с грозой. Возможно волнение моря до 4 баллов.



Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.