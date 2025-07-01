В Сочи снова бушует шторм. Власти закрыли все городские пляжи

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На пляжах Сочи временно ограничили купание. Над морем могут формироваться смерчи

1 июля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что пляжи курорта временно закрыли для купания. На прибрежных территориях подняты красные флаги. В некоторых районах высота волн может достигать двух метров.

«Бархатный сезон»:

По данным администрации, 1 июля на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем.

Также в Сочи и Сириусе ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. 1 июля прогнозируют сильный дождь с грозой. Возможно волнение моря до 4 баллов.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Раннее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели.

Курорты и туризм Пляжи Погода Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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В Сочи снова бушует шторм. Власти закрыли все городские пляжи
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