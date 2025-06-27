«Бархатный сезон»: в Сочи в начале июля обещают осеннюю погоду

Синоптик рассказал, какой будет погода в Сочи в первую неделю июля

27 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в середине следующей недели в Сочи температура воздуха будет около 24 °C, а морской воды — 22 °C. Следовательно, погода будет соответствовать такой, какой она бывает в бархатный сезон. «Такая температура не очень высокая, но тоже вполне симпатично. Получается даже как в бархатный сезон. Обычно бархатный сезон бывает в сентябре, а тут в июле», — поделился Вильфанд.

При этом он отметил, что прогнозируемая температура воздуха на юге России будет на 1-,1,5 градусов ниже нормы:

«Но там нормы высокие, поэтому преобладающая температура 25-30 °C».



До середины следующей недели в степных районах Крыма воздух прогреется до 32 °C, а в континентальных районах Краснодарского края — до 31 °C.