«Бархатный сезон»: в Сочи в начале июля обещают осеннюю погоду
Синоптик рассказал, какой будет погода в Сочи в первую неделю июля
27 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в середине следующей недели в Сочи температура воздуха будет около 24 °C, а морской воды — 22 °C. Следовательно, погода будет соответствовать такой, какой она бывает в бархатный сезон.
«Такая температура не очень высокая, но тоже вполне симпатично. Получается даже как в бархатный сезон. Обычно бархатный сезон бывает в сентябре, а тут в июле», — поделился Вильфанд.
Аномальная жара и засуха:
При этом он отметил, что прогнозируемая температура воздуха на юге России будет на 1-,1,5 градусов ниже нормы:
«Но там нормы высокие, поэтому преобладающая температура 25-30 °C».
До середины следующей недели в степных районах Крыма воздух прогреется до 32 °C, а в континентальных районах Краснодарского края — до 31 °C.
Бархатный сезон — это период на курортах, когда устанавливается комфортная температура воздуха и воды, а также снижаются цены на отдых. В Краснодарском крае бархатный сезон обычно начинается вначале сентября и может длиться до середины октября.
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