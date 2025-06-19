В Ростове-на-Дону откроют школу для подготовки цифровых инженеров

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Сбер и Правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Один из его пунктов — открытие в столице региона «Школы 21» для подготовки IT-специалистов

«Наше партнерство с Ростовской областью — это ещё один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня в «Школе 21» — проект реализуется по всей стране, и теперь и Ростовская область к нему присоединится. Мы будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Сбер готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку — все, что поможет в цифровизации Ростовской области», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.