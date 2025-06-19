В Ростове-на-Дону откроют школу для подготовки цифровых инженеров

Ростовская область

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Сбер и Правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Один из его пунктов — открытие в столице региона «Школы 21» для подготовки IT-специалистов

На ПМЭФ-2025 Сбер и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Партнерство предполгает внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), в разные сферы жизни региона.

Основные направления сотрудничества:

  1. Открытие «Школы 21» в Ростове-на-Дону для подготовки высококвалифицированных цифровых инженеров. Обучаться в ней смогут все желающие возрастом от 18 лет.
  2. Внедрение нейросети GigaChat в госуправление для автоматизации обработки обращений и аналитики.
  3. Развитие цифровой медицины: телемедицины, ИИ-диагностики и цифровых медкарт.
  4. Повышение качества туристической инфраструктуры с использованием аналитики Сбера.
  5. Программы повышения финансовой грамотности для населения.

Ожидается, что реализация соглашения привлечет инвестиции в высокотехнологичные отрасли, улучшит качество государственных и муниципальных услуг и укрепит позиции Ростовской области как центра IT-разработки.

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«Наше партнерство с Ростовской областью — это ещё один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня в «Школе 21» — проект реализуется по всей стране, и теперь и Ростовская область к нему присоединится. Мы будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Сбер готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку все, что поможет в цифровизации Ростовской области», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как писали Юга.ру, Ростовская область вошла в топ-10 самых популярных регионов для внутреннего туризма.

IT Образование Ростов-на-Дону Ростовская область Сбербанк Технологии Финансы

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