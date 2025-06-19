В Краснодарском крае объем выданных кредитов снизился в 2,5 раза. С чем это связано?

В России объем выданных потребительских кредитов рухнул почти в три раза

19 июня Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о выданных в мае потребительских кредитах. Их объем сократился в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — с 571,2 до 213,8 млрд рублей. Больше всего потребительских кредитов выдали в Москве (25,4 млрд рублей), Московской области (17,5 млрд рублей), Санкт-Петербурге (10 млрд рублей), Тюменской области (9,1 млрд рублей) и Краснодарском крае (8,8 млрд рублей).

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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что падение объемов выдачи потребительских кредитов наблюдается со второй половины 2024 года. Оно стало следствием резкого роста ставок и ужесточения денежных лимитов со стороны банков. По его словам, с начала весны 2025-го темпы кредитования остаются на одном уровне, что свидетельствует об определенной стабилизации. «Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом на получение потребкредитов могут рассчитывать, прежде всего, граждане достаточно высокого кредитного качества с показателем долговой нагрузки не более 50%», — подытожил Волков.