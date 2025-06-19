Мотогонки в Геленджике наносят ущерб природному парку Маркотх. Эксперты бьют тревогу и обращаются во все инстанции

Предыстория. В Геленджика несколько лет подряд в начале мая проходят всероссийские мотогонки «100% Enduro». Десятки людей на мотоциклах проезжают сотни километров по горам.

18 июня старший научный сотрудник лаборатории экологии Южного отделения Института океанологии РАН Вячеслав Крыленко сообщил Юга.ру, что эксперты зафиксировали нарушения в проведении гонок «100% Enduro». Спикер заявил, что участники прокладывали путь не только по существующим тропам, но и по цветущим горным лугам парка «Маркотх», который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).

По словам Крыленко, перед соревнованиями организаторы официально согласовывают трассы, проходящие вне парка. В реальности же участники едут внутри него и прямо по краснокнижным растениям.

На сайте 100enduro.ru говорится, что лица, причиняющие вред окружающей среде, несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ. По словам Крыленко, какой-либо ответственности за езду по травам и цветам пока никто не понес.