Мотогонки в Геленджике наносят ущерб природному парку Маркотх. Эксперты бьют тревогу и обращаются во все инстанции
Эксперт рассказал о последствиях мотогонок по цветущим полянам Геленджика
Предыстория. В Геленджика несколько лет подряд в начале мая проходят всероссийские мотогонки «100% Enduro». Десятки людей на мотоциклах проезжают сотни километров по горам.
18 июня старший научный сотрудник лаборатории экологии Южного отделения Института океанологии РАН Вячеслав Крыленко сообщил Юга.ру, что эксперты зафиксировали нарушения в проведении гонок «100% Enduro». Спикер заявил, что участники прокладывали путь не только по существующим тропам, но и по цветущим горным лугам парка «Маркотх», который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).
По словам Крыленко, перед соревнованиями организаторы официально согласовывают трассы, проходящие вне парка. В реальности же участники едут внутри него и прямо по краснокнижным растениям.
На сайте 100enduro.ru говорится, что лица, причиняющие вред окружающей среде, несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ. По словам Крыленко, какой-либо ответственности за езду по травам и цветам пока никто не понес.
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В дни гонок 6-7 мая Вячеслав Крыленко вместе с помощниками проводил мониторинг состояния краснокнижных растений в парке «Маркотх». Эксперты обнаружили свежие трассы, проходящие в том числе по ООПТ. Местами глубина вреза достигала 30-40 см.
Крыленко все зафиксировал и изложил в письме с фото и видео, которое разослал в четыре инстанции: Росприроднадзор, Федеральное агентство лесного хозяйства, Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Два первых ведомства переслали письмо в краевое минприроды.
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура в ответном письме заявила, что соревнования «100% Enduro» проводились за пределами природного парка «Маркотх». Нарушений режима ООПТ специалисты не установили. Такой же ответ Вячеслав Крыленко получил от Министерства природных ресурсов Краснодарского края.
«Я считаю, что никаких проверок не было. Я был в Геленджике все это время, меня никто не из какого ведомства не вызывал, дополнительных данных никто не запрашивал. Все участники обязаны иметь GPS-трекер, по которым можно посмотреть, как они в реальности прокладывали путь. Эти материалы никто не потребовал предоставить», — рассказал Юга.ру Вячеслав Крыленко.
Эксперт добавил, что направил обращение в прокуратуру Краснодарского края. В письме Крыленко заявил о бездействии указанных выше ведомств и попросил провести расследование.
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