Футбол возвращается. Стало известно, когда пройдут следующие матчи ФК «Краснодар»

В сети опубликовали расписание ближайших матчей футбольного клуба «Краснодар»

На сайте ФК «Краснодар» появилось расписание следующих игр. Ближайший товарищеский матч состоится 27 июня в 19:00. На стадионе академии «быки» разыграют мяч с махачкалинским «Димано».

«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ: Его доход превысил 13 млрд рублей до налогообложения

5 июля ФК «Краснодар» примет в домашнем матче «Ростов». Игра начнется в 19:00. Также 12 июля в 00:00 на стадионе «Казань Арена» состоится финал Суперкубка России. Краснодарский футбольный клуб сыграет против ЦСКА. Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул. Команда получила 1,25 миллиарда рублей призовых.