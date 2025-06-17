Футбол возвращается. Стало известно, когда пройдут следующие матчи ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В сети опубликовали расписание ближайших матчей футбольного клуба «Краснодар»

На сайте ФК «Краснодар» появилось расписание следующих игр. Ближайший товарищеский матч состоится 27 июня в 19:00. На стадионе академии «быки» разыграют мяч с махачкалинским «Димано».

«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ:

5 июля ФК «Краснодар» примет в домашнем матче «Ростов». Игра начнется в 19:00.

Также 12 июля в 00:00 на стадионе «Казань Арена» состоится финал Суперкубка России. Краснодарский футбольный клуб сыграет против ЦСКА.

Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул. Команда получила 1,25 миллиарда рублей призовых. 

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» поднял цены на абонементы на следующий сезон.

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Футбол возвращается. Стало известно, когда пройдут следующие матчи ФК «Краснодар»

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