В Краснодарском крае 16-летнему Вадиму Рудченко необходима дорогостоящая операция на головном мозге. Как помочь?

Елена Рудченко рассказала Юга.ру, что ее сын Вадим признан ребенком-инвалидом. Сейчас ему 16 лет. Он учится в средней школе, но из-за болезни ему трудно справляться с учебой. У мальчика наблюдаются регулярные судорожные приступы, которые сопровождаются сильными головными болями.

Диагноз Вадима — доброкачественное новообразование на фоне очаговой кортикальной дисплазии, двусторонний медиобазальный склероз. Среди осложнений — умеренная умственная осталось, требующая ухода и лечения.

По словам мамы Вадима, мальчик обследовался и проходил терапию во многих больницах России, но это не принесло положительных результатов. В выписках было указано, что дальнейшее лечение мальчика «невозможно в связи с низким потенциалом». Его мама была вынуждена обратиться в зарубежные клиники.



После обследований за границей выяснилось, что у Вадима новообразования в головном мозге, которые необходимо удалять поэтапно. Мальчику уже провели четыре операций, включая частичную лоботомию. Также Вадим прошел реабилитации, которые дали положительные результаты.



Этой осенью Вадиму предстоит заключительная операция на головном мозге в медицинском центре Тель-Авива, Израиль. Профессор Кремир Ури уверен в успешном исходе операции.



В семье Рудченко пятеро детей. Родителям Вадима сложно самостоятельно оплатить лечение и операцию. Всего требуется 5 698 000 рублей .

Как помочь Вадиму?

Номер карты (Сбер): 2202 2083 0699 4543 ;

; СБП по телефону: 8(953) 097-79-47.

Получатель — Александр Геннадьевич Рудченко, папа Вадима.

Номер карты (Сбер): 4276 1609 1799 8321 ;

; СБП по телефону: 8 (900) 229-57-99.

Получатель — Елена Анатольевна Рудченко, мама Вадима.