В Геленджике МегаФон модернизировал оборудование. Теперь на курорте интернет работает на скорости до 100 Мбит/с

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLDJf
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Мегафона
    © Фото пресс-службы Мегафона

Модернизация МегаФона коснулась зон с особым вниманием туристов — пляжи и пешеходная набережная, смотровые локации, парки и скверы

Инженеры компании МегаФон провели комплексную работу по обновлению телекоммуникационного оборудования во всех районах Геленджика и прилегающих территориях. Теперь жители и гости курорта могут передавать данные на скорости до 100 Мбит/с.

По данным оператора, с каждым сезоном Геленджик становится все популярнее среди отдыхающих. Только к июню на курорте побывало на 15% больше абонентов из других регионов страны, чем за аналогичный период 2024 года.

Читайте также:

Модернизация оборудования коснулась зон с особым вниманием туристов — пляжи и пешеходная набережная, смотровые локации, парки и скверы. Отдельное внимание инженеры уделили участку федеральной трассы М-4 «Дон», который обеспечивает въезд в город.

Кроме того, новые телеком объекты заработали в курортном поселке Архипо-Осиповка, прилегающем к Геленджику. Модернизация сети затронула не только жилые районы, но и обширную зону размещения баз отдыха.

«Геленджик — один из крупнейших курортных кластеров России, где ежегодно отдыхает больше 4 млн человек. Мы понимаем, что качественная связь — это не просто возможность быть в сети, но и комфорт, и безопасность отдыхающих, и эффективное функционирование бизнеса, и развитие территории в целом. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, специалисты выполнили технологические улучшения, что позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с высоким уровнем сервиса», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Согласно данным big data мобильного оператора, за первые пять месяцев 2025 года туристы Геленджика сгенерировали больше 2,5 тыс. Тбайт трафика, что сопоставимо с 200 млн фотографий.

Как писали Юга.ру, МегаФон ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе.

Геленджик Интернет Курорты и туризм МегаФон Мобильная связь Связь Технологии

Новости

Кавказский заповедник открыл летние туристические тропы. Куда можно пойти в поход?
Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое. Тейп, связанный с движением, пригрозил наказывать наркоторговцев
Тереза ищет счастье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дикарка» по пьесе Жана Ануя
В Краснодаре покажут фильм-выставку о закулисье одной из старейших галерей мира
Краснодарцев приглашают на просмотр и обсуждение аниме сына Миядзаки
В Краснодарском крае жара доходит до 36 °C. Чем опасен ультрафиолет и как защититься от солнца?

Лента новостей

День России
9 июня, 13:31
День России
История и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Вчера, 12:21 Реклама
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»?
Точки над «ё»
9 июня, 18:10
Точки над «ё»
Почему седьмая буква алфавита требует защиты — и при чём здесь Путин, Пушкин и Шнуров

Реклама на сайте