В Геленджике МегаФон модернизировал оборудование. Теперь на курорте интернет работает на скорости до 100 Мбит/с

По данным оператора, с каждым сезоном Геленджик становится все популярнее среди отдыхающих. Только к июню на курорте побывало на 15% больше абонентов из других регионов страны, чем за аналогичный период 2024 года.

Инженеры компании МегаФон провели комплексную работу по обновлению телекоммуникационного оборудования во всех районах Геленджика и прилегающих территориях. Теперь жители и гости курорта могут передавать данные на скорости до 100 Мбит/с.

Модернизация оборудования коснулась зон с особым вниманием туристов — пляжи и пешеходная набережная, смотровые локации, парки и скверы. Отдельное внимание инженеры уделили участку федеральной трассы М-4 «Дон», который обеспечивает въезд в город.

Кроме того, новые телеком объекты заработали в курортном поселке Архипо-Осиповка, прилегающем к Геленджику. Модернизация сети затронула не только жилые районы, но и обширную зону размещения баз отдыха.

«Геленджик — один из крупнейших курортных кластеров России, где ежегодно отдыхает больше 4 млн человек. Мы понимаем, что качественная связь — это не просто возможность быть в сети, но и комфорт, и безопасность отдыхающих, и эффективное функционирование бизнеса, и развитие территории в целом. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, специалисты выполнили технологические улучшения, что позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с высоким уровнем сервиса», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Согласно данным big data мобильного оператора, за первые пять месяцев 2025 года туристы Геленджика сгенерировали больше 2,5 тыс. Тбайт трафика, что сопоставимо с 200 млн фотографий.