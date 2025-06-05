В Абхазии стартует курортный сезон 2025. Какие пляжи откроют и когда?
5 июня открыли пляжи в Пицунде, Гагре и Цандрыпше, а 10 июня они заработают и в других курортах Абхазии
4 июня «Sputnik Абхазия» сообщил, что спасатели республики проверили готовность пляжей к открытию купального сезона. Водолазы осмотрели морское дно, очистили его от опасного мусора и металлических конструкций.
В Пицунде, Гагре и Цандрыпше курортный сезон открылся 5 июня. В Сухуме, Гудауте, Новом Афоне, Гулрыпше и Очамчыре пляжи заработают 10 июня.
В Ейске начался купальный сезон:
В интервью Sputnik главный санврач Алла Беляева рассказала, что пробы морской воды в Абхазии не выявили вирусов.
Санитарно-эпидемиологическая служба будет еженедельно проверять воду на наличие бактерий и вирусов до 15 октября. Пробы берут в районах, где люди чаще всего купаются.
Как писали Юга.ру, курортный сезон в Геленджике стартовал 1 июня, пляжи открыли для купания еще 15 мая. Купальный сезон в Новороссийске и в Крыму начался 1 июня. В Сочи пляжи заработали раньше всего — 1 мая.