Под Новороссийском нашли древний клад. В нем находились украшения из серебра и бронзы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта rodina-history.ru
    © Скриншот фото с сайта rodina-history.ru

Около Новороссийска в грунтовом могильнике раскопали древние украшения

5 июня портал «Родина» сообщил, что археологи раскопали клад в грунтовом могильнике «Батырский 1». Он находится южнее поселка Верхнебаканский, примерно в 10 километрах к северо-западу от Новороссийска.

В тайнике обнаружили древние украшения из серебра и бронзы, в том числе спиралевидные подвески, подвески в форме лунниц и гривну. Находка датируется второй половиной IV — третьей четвертью III века до нашей эры.

Серебряная гривна — наиболее интересный артефакт. Она находилась на шее женщины. Ученые установили, что украшение относится к типу, широко представленному в Скифии.

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Не меньшую историческую ценность представляют спиралевидные подвески. Подобные украшения появились не позднее VII века до нашей эры в Ионии и на островах Эгейского моря. Находили такие подвески и во Фракии.

«Они скручены из довольно массивного прута и имеют окончания в виде вытянутых четырехгранных пирамидок со скругленным основанием. Перед пирамидками прут оформлен поперечными канавками, образующими соответственно ряд бусин разных пропорций», — так описали артефакты ученые.

Всего на раскопанном участке могильника «Батырский 1» ученые открыли 22 погребальных комплекса. Археологи установили, что людей хоронили в каменных ящиках по обряду ингумации. Рядом с усыпальницами располагались поминальные комплексы — тризны.

«Судя по форме и конструкции погребальных сооружений и обряду, могильник принадлежал местному «синдскому» населению, проживавшему в глубине материка примерно в 20 километрах от прибрежных греческих поселений и предположительно находившемуся на службе у царей Боспора и контролировавшему перевалы», — считают исследователи.

В погребальном комплексе также нашли амфоры Гераклеи Понтийской, Синопы, Книда и Фасоса, чернолаковую керамику, бронзовые перстни с гравированными и точечными изображениями на щитках, железные ножи, наконечники копий, стригиль, шилья, иглы и красноглиняную солонку.

Все сокровища археологи передали в Новороссийский исторический музей-заповедник.

Как писали Юга.ру, на побережье Сочи археологи нашли женское погребение и древнюю гончарную печь.

Археология История Наука Новороссийск

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