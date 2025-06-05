Под Новороссийском нашли древний клад. В нем находились украшения из серебра и бронзы
Около Новороссийска в грунтовом могильнике раскопали древние украшения
5 июня портал «Родина» сообщил, что археологи раскопали клад в грунтовом могильнике «Батырский 1». Он находится южнее поселка Верхнебаканский, примерно в 10 километрах к северо-западу от Новороссийска.
В тайнике обнаружили древние украшения из серебра и бронзы, в том числе спиралевидные подвески, подвески в форме лунниц и гривну. Находка датируется второй половиной IV — третьей четвертью III века до нашей эры.
Серебряная гривна — наиболее интересный артефакт. Она находилась на шее женщины. Ученые установили, что украшение относится к типу, широко представленному в Скифии.
Не меньшую историческую ценность представляют спиралевидные подвески. Подобные украшения появились не позднее VII века до нашей эры в Ионии и на островах Эгейского моря. Находили такие подвески и во Фракии.
«Они скручены из довольно массивного прута и имеют окончания в виде вытянутых четырехгранных пирамидок со скругленным основанием. Перед пирамидками прут оформлен поперечными канавками, образующими соответственно ряд бусин разных пропорций», — так описали артефакты ученые.
Всего на раскопанном участке могильника «Батырский 1» ученые открыли 22 погребальных комплекса. Археологи установили, что людей хоронили в каменных ящиках по обряду ингумации. Рядом с усыпальницами располагались поминальные комплексы — тризны.
«Судя по форме и конструкции погребальных сооружений и обряду, могильник принадлежал местному «синдскому» населению, проживавшему в глубине материка примерно в 20 километрах от прибрежных греческих поселений и предположительно находившемуся на службе у царей Боспора и контролировавшему перевалы», — считают исследователи.
В погребальном комплексе также нашли амфоры Гераклеи Понтийской, Синопы, Книда и Фасоса, чернолаковую керамику, бронзовые перстни с гравированными и точечными изображениями на щитках, железные ножи, наконечники копий, стригиль, шилья, иглы и красноглиняную солонку.
Все сокровища археологи передали в Новороссийский исторический музей-заповедник.
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