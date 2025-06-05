Под Новороссийском нашли древний клад. В нем находились украшения из серебра и бронзы

5 июня портал «Родина» сообщил, что археологи раскопали клад в грунтовом могильнике «Батырский 1». Он находится южнее поселка Верхнебаканский, примерно в 10 километрах к северо-западу от Новороссийска.

В тайнике обнаружили древние украшения из серебра и бронзы, в том числе спиралевидные подвески, подвески в форме лунниц и гривну. Находка датируется второй половиной IV — третьей четвертью III века до нашей эры.

Серебряная гривна — наиболее интересный артефакт. Она находилась на шее женщины. Ученые установили, что украшение относится к типу, широко представленному в Скифии.