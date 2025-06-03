В Краснодаре начнется 30-градусная жара. Какая погода будет в июне?

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре 4 июня днем воздух прогреется до 30 °С. Осадков не ожидается. По данным синоптика Александра Шувалова, с субботы, 7 июня, температура воздуха на Кубани будет расти и преодолеет отметку 30 °С. Однако на побережье будет на 3-5 градусов прохладнее. Закончится волна жары ближе к середине месяца очередным грозовым фронтом.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре к концу недели днем столбик термометра поднимется до 32 °С. На следующей неделе температура воздуха будет на том же уровне.



Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 93.RU, что в июне в Краснодарском крае ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет на 1–2 °C выше нормы и составит около 26-30 °C.



Осадки в пределах нормы, но юго-восточных районах края и в Краснодаре дождей будет меньше.

Вильфанд отметил, что температура воды в Черном море в начале июня составит 17-19 °C, что пока ниже комфортных для купания значений.

Напомним, что Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня.