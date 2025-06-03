В Краснодаре начнется 30-градусная жара. Какая погода будет в июне?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Краснодаре жаркую погоду. Столбик термометра поднимется до 30-32 °С

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре 4 июня днем воздух прогреется до 30 °С. Осадков не ожидается. 

По данным синоптика Александра Шувалова, с субботы, 7 июня, температура воздуха на Кубани будет расти и преодолеет отметку 30 °С. Однако на побережье будет на 3-5 градусов прохладнее. Закончится волна жары ближе к середине месяца очередным грозовым фронтом.

Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре к концу недели днем столбик термометра поднимется до 32 °С. На следующей неделе температура воздуха будет на том же уровне.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 93.RU, что в июне в Краснодарском крае ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет на 1–2 °C выше нормы и составит около 26-30 °C. 

Осадки в пределах нормы, но юго-восточных районах края и в Краснодаре дождей будет меньше. 

Вильфанд отметил, что температура воды в Черном море в начале июня составит 17-19 °C, что пока ниже комфортных для купания значений.

Напомним, что Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня.

Как писали Юга.ру, в июне Краснодарский край настигнут очень сильные магнитные бури.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В Краснодаре начнется 30-градусная жара. Какая погода будет в июне?
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей появится пешеходный переход. Ранее там сбили двух школьников
Краснодарский «Локо» проиграл бронзовые медали в матче с двумя овертаймами
В Новороссийске модернизируют стадион «Центральный», из-за которого «Черноморцу» не дали право играть в Премьер-лиге
Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов выплатил долг по алиментам в 66 млн рублей
В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов. Где нельзя будет проехать?

Лента новостей

Спи, как будто проблемы отменили
Сегодня, 13:50
Спи, как будто проблемы отменили
«Кубик сна», какао и другие способы побороть бессонницу без таблеток
Мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ
Сегодня, 13:14
Мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ
Шалость удалась!
Вчера, 16:10 Реклама
Шалость удалась!
В Краснодаре установили рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей

Реклама на сайте