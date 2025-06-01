Краснодарский край в первый день лета накроет сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?
В июне планету настигнут очень сильные магнитные бури. Ближайший шторм продлится три дня — с 1 по 3 июня
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. В июне Земля шесть дней будет находится под влиянием магнитных бурь.
Первый шторм ожидается 1 июня после 15:00. Буря достигнет 8 баллов из 9 возможных и почти дойдет уровня G4.
Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:
Геомагнитный шторм продолжится 2 июня, но после 12:00 пойдет на снижение до уровня G2. Днем 3 июня сила бури не превысит уровня G1.
С 4 по 6 июня магнитосфера планеты еще будет находиться в возбужденном состоянии, а далее после успокоится.
Также бури ожидаются 14, 24 и 25 июня. После них — с 26 по 28 июня — магнитосфера Земли вновь будет в возбужденном состоянии.
Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.
Считается, что они способны влиять на самочувствие. В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией.
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