Краснодарский край в первый день лета накроет сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?

В июне планету настигнут очень сильные магнитные бури. Ближайший шторм продлится три дня — с 1 по 3 июня

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. В июне Земля шесть дней будет находится под влиянием магнитных бурь. Первый шторм ожидается 1 июня после 15:00. Буря достигнет 8 баллов из 9 возможных и почти дойдет уровня G4.

Геомагнитный шторм продолжится 2 июня, но после 12:00 пойдет на снижение до уровня G2. Днем 3 июня сила бури не превысит уровня G1.

С 4 по 6 июня магнитосфера планеты еще будет находиться в возбужденном состоянии, а далее после успокоится.

Также бури ожидаются 14, 24 и 25 июня. После них — с 26 по 28 июня — магнитосфера Земли вновь будет в возбужденном состоянии.