Краснодарский край в первый день лета накроет сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В июне планету настигнут очень сильные магнитные бури. Ближайший шторм продлится три дня — с 1 по 3 июня

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. В июне Земля шесть дней будет находится под влиянием магнитных бурь. 

Первый шторм ожидается 1 июня после 15:00. Буря достигнет 8 баллов из 9 возможных и почти дойдет уровня G4.

Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:

Геомагнитный шторм продолжится 2 июня, но после 12:00 пойдет на снижение до уровня G2. Днем 3 июня сила бури не превысит уровня G1.

С 4 по 6 июня магнитосфера планеты еще будет находиться в возбужденном состоянии, а далее после успокоится.

Также бури ожидаются 14, 24 и 25 июня. После них — с 26 по 28 июня — магнитосфера Земли вновь будет в возбужденном состоянии.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru
  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Считается, что они способны влиять на самочувствие. В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией.

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