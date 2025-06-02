Таксисты Краснодарского края смогут бронировать машину онлайн через Авито

Теперь водители могут найти и забронировать машину напрямую от таксопарков через платформу Авито. Сервис уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Раньше таксистам приходилось лично ездить в офисы таксопарков, чтобы узнать условия аренды и найти машину. Новый сервис позволяет сделать все онлайн. Таксопарки же получают заявки только от заинтересованных кандидатов с заполненными анкетами, что снижает нагрузку на менеджеров.