Таксисты Краснодарского края смогут бронировать машину онлайн через Авито
Авито запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
Теперь водители могут найти и забронировать машину напрямую от таксопарков через платформу Авито. Сервис уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.
Раньше таксистам приходилось лично ездить в офисы таксопарков, чтобы узнать условия аренды и найти машину. Новый сервис позволяет сделать все онлайн. Таксопарки же получают заявки только от заинтересованных кандидатов с заполненными анкетами, что снижает нагрузку на менеджеров.
Таксистов в России обязали ездить только на отечественных машинах:
Во время тестирования 76% водителей отметили удобство сервиса, а 70% поставили ему высшую оценку.
Сервис доступен в мобильном приложении (iOS/Android) и через веб-версию. Таксопарки могут подключиться, если у них есть ERP-система (Enterprise Resource Planning).
Объявления с бейджем «Онлайн-бронирование» размещены в разделе «Авто под такси» — достаточно ввести этот запрос в поиске, чтобы увидеть актуальные предложения.
Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Артем Егоренков, онлайн-бронирование меняет логику рынка: таксопарки автоматизируют подбор водителей, а водители получают гарантированный доступ к проверенным предложениям.
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