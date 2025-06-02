Таксисты Краснодарского края смогут бронировать машину онлайн через Авито

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Авито запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

Теперь водители могут найти и забронировать машину напрямую от таксопарков через платформу Авито. Сервис уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Раньше таксистам приходилось лично ездить в офисы таксопарков, чтобы узнать условия аренды и найти машину. Новый сервис позволяет сделать все онлайн. Таксопарки же получают заявки только от заинтересованных кандидатов с заполненными анкетами, что снижает нагрузку на менеджеров.

Таксистов в России обязали ездить только на отечественных машинах:

Во время тестирования 76% водителей отметили удобство сервиса, а 70% поставили ему высшую оценку.

Сервис доступен в мобильном приложении (iOS/Android) и через веб-версию. Таксопарки могут подключиться, если у них есть ERP-система (Enterprise Resource Planning).

Объявления с бейджем «Онлайн-бронирование» размещены в разделе «Авто под такси» — достаточно ввести этот запрос в поиске, чтобы увидеть актуальные предложения.

  • © Изображение пресс-службы Авито
    © Изображение пресс-службы Авито
  • © Изображение пресс-службы Авито
    © Изображение пресс-службы Авито
  • © Изображение пресс-службы Авито
    © Изображение пресс-службы Авито

Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Артем Егоренков, онлайн-бронирование меняет логику рынка: таксопарки автоматизируют подбор водителей, а водители получают гарантированный доступ к проверенным предложениям. 

Как писали Юга.ру, в Сочи разработали официальную раскраску для автомобилей такси.

Авито Автомобили Дороги Интернет Такси Транспорт

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