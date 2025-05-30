Показ от дизайнеров, перформанс и современное искусство. В Краснодаре пройдет выставка «Трансформация»

Краснодарский край

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  • Показ одежды Краснодарской школы Искусств и Дизайна © Коллаж скриншотов фотографий с сайта designers.bomondceramica.ru
    Показ одежды Краснодарской школы Искусств и Дизайна © Коллаж скриншотов фотографий с сайта designers.bomondceramica.ru

На выставке выпускники школы искусства и дизайна представят свои коллекции (16+)

Краснодарская школа искусства и дизайна анонсировала на 31 мая выставку «Трансформация». Мероприятие объединит 10 арт-дизайн проектов и 100 моделей. Краснодарцев ждет показ от выпускников школы, которые представят авангардные коллекции.

«Каждая коллекция — это уникальная история со своими мыслями, чувствами и свежим взглядом на уже привычные вещи», — пишут в анонсе выставки организаторы.

Коллективы современного танца из пяти городов России выступят в Краснодаре:

Также в программе выставка современного искусства и перформанс, на котором дизайнеры переосмыслят понятие трансформации и в режиме реального времени создадут произведения.

Мероприятие состоится 31 мая в 18:00 в логистическом центре «Бомонд» по улице Демуса, 72. Вход свободный по регистрации.

Как писали Юга.ру, 21 мая в Краснодаре открылась студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох. 

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Показ от дизайнеров, перформанс и современное искусство. В Краснодаре пройдет выставка «Трансформация»
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