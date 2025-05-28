В Краснодарском крае прогнозируют ливень и сильный ветер, а Ставрополье накроет пыльная буря

28 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее пройдет очень сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с. В Ростовской области ветер усилится до 23 м/с.

По данным метеоролога, на востоке Ставропольского края из-за сильного ветра ожидается пыльная буря. В республиках Северного Кавказа тоже прогнозируют сильный дождь с грозой и ветром.



Краснодарский ЦГМС рассказал об аналогичных погодных явлениях, которые ожидаются на территории региона. В столице Кубани 28-30 мая возможен ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-22 м/с. В крае действует штормовое предупреждение.