В Краснодарском крае прогнозируют ливень и сильный ветер, а Ставрополье накроет пыльная буря

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какие погодные явления ожидаются на юге России в ближайшие дни

28 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее пройдет очень сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с. В Ростовской области ветер усилится до 23 м/с.

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По данным метеоролога, на востоке Ставропольского края из-за сильного ветра ожидается пыльная буря. В республиках Северного Кавказа тоже прогнозируют сильный дождь с грозой и ветром.

Краснодарский ЦГМС рассказал об аналогичных погодных явлениях, которые ожидаются на территории региона. В столице Кубани 28-30 мая возможен ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-22 м/с. В крае действует штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.

Город Краснодар Крым Погода Ростов-на-Дону Ростовская область Ставрополь Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае прогнозируют ливень и сильный ветер, а Ставрополье накроет пыльная буря
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