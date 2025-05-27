«Спасибо за игру, чемпионы». Смолов, Дюпин и Газинский покинули ФК «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/16259
    © Скриншот из телеграм-канала ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/16259

Сразу три футболиста покинули ФК «Краснодар» после победы в чемпионате России. У игроков истекли контракты

27 мая телеграм-канал ФК «Краснодар» сообщил, что футбольный клуб покидают сразу три футболиста — Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин. Истекли сроки их контрактов. 

«Федор Смолов — лучший снайпер в истории нашего клуба. Юрий Газинский — один из главных старожилов команды — у него вторая строчка рейтинга сыгранных матчей за «Краснодар». Юрий Дюпин отыграл за «быков» один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива», — говорится в посте.

В клубе поблагодарили спортсменов и написали: «Спасибо за игру, чемпионы».

Поздравления от Путина, Кондратьева и Овечкина, подкол от «Зенита» и празднование под «Король и Шут»:

Федор Смолов (35 лет) выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018-й годы, а после игры в других клубах вернулся в состав «быков» в 2024-м. Юрий Газинский (35 лет) играл за «черно-зеленых» с 2013 по 2022-й, затем в июле 2024-го вернулся в Краснодар. Юрий Дюпин (37 лет) перешел в ФК «Краснодар» в 2024 году.

О будущих планах футболистов пока не сообщается. Однако после завоевания чемпионства Смолов говорил, что не планирует завершать карьеру. Карина Смолова (до замужества Истомина) в своем телегам-канале написала о планах семьи, что «все решится этим летом».

Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» получит 1,25 миллиарда рублей призовых за чемпионство.

Сергей Галицкий Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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