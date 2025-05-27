«Спасибо за игру, чемпионы». Смолов, Дюпин и Газинский покинули ФК «Краснодар»

Сразу три футболиста покинули ФК «Краснодар» после победы в чемпионате России. У игроков истекли контракты

27 мая телеграм-канал ФК «Краснодар» сообщил, что футбольный клуб покидают сразу три футболиста — Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин. Истекли сроки их контрактов. «Федор Смолов — лучший снайпер в истории нашего клуба. Юрий Газинский — один из главных старожилов команды — у него вторая строчка рейтинга сыгранных матчей за «Краснодар». Юрий Дюпин отыграл за «быков» один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива», — говорится в посте. В клубе поблагодарили спортсменов и написали: «Спасибо за игру, чемпионы».

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Федор Смолов (35 лет) выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018-й годы, а после игры в других клубах вернулся в состав «быков» в 2024-м. Юрий Газинский (35 лет) играл за «черно-зеленых» с 2013 по 2022-й, затем в июле 2024-го вернулся в Краснодар. Юрий Дюпин (37 лет) перешел в ФК «Краснодар» в 2024 году. О будущих планах футболистов пока не сообщается. Однако после завоевания чемпионства Смолов говорил, что не планирует завершать карьеру. Карина Смолова (до замужества Истомина) в своем телегам-канале написала о планах семьи, что «все решится этим летом». Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул.