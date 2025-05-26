На курортах Краснодарского края стоимость «квадрата» жилья выросла на 16%

26 мая гендиректор девелопера Parade development Дарья Комиссарова сообщила «РБК Краснодар», что за первый квартал 2025 года на курортах Краснодарского края средняя стоимость «квадрата» жилья выросла на 16% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) и достигла 621 тыс. рублей.

По ее словам, 1 кв. метр премиального жилья в Сочи в первом квартале текущего года вырос в цене на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2025 года средневзвешенная стоимость кв. метра такой недвижимости на курорте составляла 1,2 млн рублей, в первом квартале 2024 года — 1,13 млн рублей, а в четвертом квартале 2024 года — 999 тыс. рублей.