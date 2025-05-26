На курортах Краснодарского края стоимость «квадрата» жилья выросла на 16%
Средняя стоимость кв. метра жилья на черноморских курортах Краснодарского края составила 621 тыс. рублей
26 мая гендиректор девелопера Parade development Дарья Комиссарова сообщила «РБК Краснодар», что за первый квартал 2025 года на курортах Краснодарского края средняя стоимость «квадрата» жилья выросла на 16% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) и достигла 621 тыс. рублей.
По ее словам, 1 кв. метр премиального жилья в Сочи в первом квартале текущего года вырос в цене на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2025 года средневзвешенная стоимость кв. метра такой недвижимости на курорте составляла 1,2 млн рублей, в первом квартале 2024 года — 1,13 млн рублей, а в четвертом квартале 2024 года — 999 тыс. рублей.
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«По нашим данным стоимость лота в 2025 году продолжит умеренный рост. В первую очередь на цены в этом сегменте будут влиять локация, качество и уровень отделки, инфраструктура проекта, а также количество свободных для продажи лотов», — рассказала Комиссарова.
Она отметила, что спрос на элитную недвижимость в городах Черноморского побережья вырос на 40% по итогам первого квартала текущего года.
«В Сочи зафиксировано незначительное сокращение покупательской активности, которое оценивается в пределах 6%. Наблюдается некоторое смещение интереса в сторону альтернативных направлений на Черноморском побережье. В большей степени это связано с появлением на рынке новых проектов с менее высоким порогом входа в таких городах как Анапа, Новороссийск и Небуг. Это объясняет рост числа сделок в целом по региону при одновременном некотором снижении активности в Сочи», — поделилась гендиректор девелопера.
Как писали Юга.ру, в начале весны в Краснодаре подорожала «вторичка». Квадратный метр в среднем стоил 122 тыс. рублей.