Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 22-23 мая. Перед выходными в регионе потеплеет

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 22-23 мая ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем 22 мая — 20-25 °С, а 23 мая воздух прогреется до 29 °С.

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На Черноморском побережье также осадков не ожидается. Температура воздуха в четверг, 22 мая, ночью — 8-13 °С, днем — 20-25 °С. В пятницу, 23 мая, ночью — 10-15 °С, днем столбик термометра достигнет 27 °С.

В Краснодаре температура воздуха ночью — 9-12 °С. Днем 22 мая потеплеет до 23 °С, а 23 мая — до 26 °С.

Напомним, что 21 мая в Краснодарском крае еще будет прохладно — 18-20 °С. В регионе прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается ливень с градом и сильным ветром до 24 м/с. На реках Кубани прогнозируют подтопления после обильных осадков.

Ранее Юга.ру писали, какая температура воды сейчас на курортах Краснодарского края.

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Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С
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