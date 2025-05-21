Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 22-23 мая. Перед выходными в регионе потеплеет

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 22-23 мая ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 9-14 °С, днем 22 мая — 20-25 °С, а 23 мая воздух прогреется до 29 °С.

На Черноморском побережье также осадков не ожидается. Температура воздуха в четверг, 22 мая, ночью — 8-13 °С, днем — 20-25 °С. В пятницу, 23 мая, ночью — 10-15 °С, днем столбик термометра достигнет 27 °С.

В Краснодаре температура воздуха ночью — 9-12 °С. Днем 22 мая потеплеет до 23 °С, а 23 мая — до 26 °С.



Напомним, что 21 мая в Краснодарском крае еще будет прохладно — 18-20 °С. В регионе прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается ливень с градом и сильным ветром до 24 м/с. На реках Кубани прогнозируют подтопления после обильных осадков.