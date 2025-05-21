МегаФон ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе. Трафик сразу вырос в 1,5 раза

МегаФон завершил модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в Горячем Ключе. Оператор установил дополнительное оборудование на въезде в город-курорт, в центре около озер Круглое и Длинное, в жилых массивах и близ территорий санаториев.

Не остался в стороне и пригород. Технику обновили в хуторах Молькин и Сорокин, поселке Первомайском, станице Саратовской. Также специалисты уделили внимание участку федеральной трассы М 4 «Дон», которая проходит вдоль курорта и связывает Краснодар с Черноморским побережьем.

Теперь местные жители и отдыхающие могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях. Отмечается, что после модернизации оборудования объем потребления интернета в Горячем Ключе и окрестностях вырос в 1,5 раза.