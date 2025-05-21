МегаФон ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе. Трафик сразу вырос в 1,5 раза

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLD5R
Краснодарский край

Распечатать

  • Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру
    Вид на скалу Петушок в Горячем Ключе © Фото Евгения Таранжина, Юга.ру

Инженеры МегаФона модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру в Горячем Ключе

МегаФон завершил модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в Горячем Ключе. Оператор установил дополнительное оборудование на въезде в город-курорт, в центре около озер Круглое и Длинное, в жилых массивах и близ территорий санаториев.

Не остался в стороне и пригород. Технику обновили в хуторах Молькин и Сорокин, поселке Первомайском, станице Саратовской. Также специалисты уделили внимание участку федеральной трассы М 4 «Дон», которая проходит вдоль курорта и связывает Краснодар с Черноморским побережьем.

Теперь местные жители и отдыхающие могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях. Отмечается, что после модернизации оборудования объем потребления интернета в Горячем Ключе и окрестностях вырос в 1,5 раза.

Читайте также:

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов качественной связью и мобильным интернетом в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает миллионы туристов. Как показывает наша big data, россияне на 35% стали чаще посещать город-курорт год к году. Наиболее часто в Горячий Ключ приезжают москвичи, петербуржцы, волгоградцы, нижегородцы и татарстанцы», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Построенная инфраструктура работает в средних и высоких диапазонах. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории и одновременно с этим предоставить абонентам мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять Гбайт можно всего за две минуты.

Как писали Юга.ру, МегаФон установил дополнительное оборудование в Сириусе. Пиковая скорость мобильного интернета достигла 300 Мбит/с.

Горячий Ключ Интернет МегаФон Мобильная связь Связь Технологии

Новости

Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С
Глава Краснодарского края уволил заместителя по строительству за отставания по соцобъектам
В Ингушетии впервые нашли неразграбленные склепы средних веков
Африканские шпороносные черепахи вновь поселились в Японском саду Краснодара. Зимой они жили в другом месте
На трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров. В апреле она стала платной
Мошенники внедрили новую схему обмана. Они рассылают графики отключений горячей воды

Лента новостей

Реклама на сайте