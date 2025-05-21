МегаФон ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе. Трафик сразу вырос в 1,5 раза
Инженеры МегаФона модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру в Горячем Ключе
МегаФон завершил модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры в Горячем Ключе. Оператор установил дополнительное оборудование на въезде в город-курорт, в центре около озер Круглое и Длинное, в жилых массивах и близ территорий санаториев.
Не остался в стороне и пригород. Технику обновили в хуторах Молькин и Сорокин, поселке Первомайском, станице Саратовской. Также специалисты уделили внимание участку федеральной трассы М 4 «Дон», которая проходит вдоль курорта и связывает Краснодар с Черноморским побережьем.
Теперь местные жители и отдыхающие могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях. Отмечается, что после модернизации оборудования объем потребления интернета в Горячем Ключе и окрестностях вырос в 1,5 раза.
«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов качественной связью и мобильным интернетом в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает миллионы туристов. Как показывает наша big data, россияне на 35% стали чаще посещать город-курорт год к году. Наиболее часто в Горячий Ключ приезжают москвичи, петербуржцы, волгоградцы, нижегородцы и татарстанцы», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
Построенная инфраструктура работает в средних и высоких диапазонах. Такое решение позволяет организовать покрытие сети на максимально возможной территории и одновременно с этим предоставить абонентам мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять Гбайт можно всего за две минуты.
Как писали Юга.ру, МегаФон установил дополнительное оборудование в Сириусе. Пиковая скорость мобильного интернета достигла 300 Мбит/с.